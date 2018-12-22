黄益隆：22日华总弘法·宽如法师为企业家开示 来自台湾功德山的宽如法师，明天将莅临华总大厦为企业家随缘开示，主题为《企业如何长胜》，欢迎企业界人士踊跃出席。

方天兴（前排中）和工委会成员等吁请民众踊跃出席《企业如何长胜》弘法会；前排左起为大马功德山功德会副会长拿督陈立辉、华总副总秘书拿督陈耀星、潘斯里彭瑞霞；右起为蔡振添、功德会代表陈春㐼及黄益隆。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）来自台湾功德山的宽如法师，明天将莅临华总大厦为企业家随缘开示，主题为《企业如何长胜》，欢迎企业界人士踊跃出席。

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宽如法师弘法足迹遍及全世界，包括加拿大、美国、中国、日本、阿根廷、韩国、英国、斯里兰卡及缅甸等国家，这次应马来西亚功德山功德会之邀，来马办企业家弘法会。

华总总秘书拿督黄益隆在新闻发布会上指出，他曾在今年6月与华总会长丹斯里方天兴一同出席宽如法师的一项两天课程，获益良多，这次法师特别前来华总为国内企业家开示，机会难逢。

此外，大马功德山功德会佛弟子代表陈思媚指出，宽如法师将会通过此次开示，教导大众与信徒，特别是企业家们如何让佛法生活化并了解因果，适合各种年龄层的人士聆听。

她也说，除了邀请本地民众和企业家出席外，法师来自世界各地的信徒也会随来大马听法师开示，而法师也会带领多位成功企业家前来，与本地企业家交流。

宽如法师的弘法会，将于明天下午1时，在华总大厦丹斯里杨忠礼礼堂举行，并缴请方天兴为大会致词，入场免费。惟有意出席者可先向主办单位报名，方便统计人数，主办单位也会提供午斋招待。

有意出席者可联络尤孜涵（0111-0728541）、林家豪（014-3217036）或陈思媚（013-4415149）。