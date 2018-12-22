CEO：尽力配合调查1MDB案‧“很多指责对高盛不公” 据《法新社》报道，索罗门强调，高盛集团正与当局合作将丑闻背后的罪魁祸首绳之以法。

（美国‧纽约22日讯）高盛集团（Goldman Sachs）首席执行员大卫索罗门认为，很多有关高盛集团处理一马公司债券的弊案指责是不公平的，他们一直都尽力配合调查。

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据《法新社》报道，索罗门强调，高盛集团正与当局合作将丑闻背后的罪魁祸首绳之以法。

“我想特别强调，诚信是我们的文化基石。”

他说，本身能分享的调查进程有限，但在这起让他感到“愤怒”的丑闻中，他维护高盛集团扮演的角色。

“我们了解各界的愤怒和怀疑，但我们并不认为，这些直接面向我们的指控，能够准确地反映出我们的为人。

“我们相信尽职配合调查和责任的文化和流程是强大的，今日甚至更强。”

在10月接管高盛头把交椅的索罗门说，他们会对债券发行进行尽职调查。

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“我们没想到的是，会有那么一群人，和外国官员一同策划这样一个无耻的计划。”

职员涉不法挪用112亿

报道说，高盛集团此前帮助一马公司发行总计65亿美元（271亿令吉）的债券，总检察署指控集团旗下职员不法挪用27亿美元（112.6亿令吉）收益。

报道指出，我国周一向高盛集团和涉嫌挪用资金购买游艇和艺术品的2名前职员，提出刑事指控。

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另外，高盛集团前银行家黄宗华周三被起诉，我国也将吴宗华引渡至美国面控。

据《金融时报》昨日报道，财政部长林冠英透露，政府将向高盛集团追讨75亿美元（312.5亿令吉）的赔偿金。

他说，政府目前还没有和高盛进行任何谈判，若有谈判工作则交由总检察长领导。至于是否接受高盛提出的任何献议，内阁将有最终决定权。