骗327万派钱亲友邻居·女文员盗公款曝光剩140令吉 女文员伪造文件，开支票给自己，4年半内骗走租车公司109万元（327万令吉），送钱给亲戚、朋友和邻居，买万字票和金饰。罪行被揭后，银行户头仅剩47元（140令吉）。

（新加坡22日讯）女文员伪造文件，开支票给自己，4年半内骗走租车公司109万元（327万令吉），送钱给亲戚、朋友和邻居，买万字票和金饰。罪行被揭后，银行户头仅剩47元（140令吉）。

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《新明日报》报道，被告是58岁的玛丽安（译音），案发时是一间租车公司的会计和行政文员。她共面对307项控状伪造及隐藏犯罪所得的控状，昨天认罪后被判坐牢106个月。

案情显示，被告在2010年4月到一间租车公司上班，职务包括准备付款凭证（payment voucher）和支票，付款或支付员工薪水。

工作时，被告发现公司疏于检查所签发的支票，于是决定利用漏洞，伪造付款凭证，用可擦除的墨水笔在支票上填写他人名字，待公司董事签名后，再将支票收益人涂改成自己的名字。

被告在2011年1月7日至2015年7月13日间，242次骗取109万3482元。由于用同个银行户头接受赃款并领取薪水，被告担心罪行被公司发现，于是将款项汇到女儿及新设立的户头。

送钱亲友旅行买金饰挥霍

被告有钱后就胡乱挥霍，给亲戚、朋友和邻居、支付离婚费、买金饰给自己和2名女儿、出国旅行及买万字票等。

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银行在2015年通知公司董事，说其中一张给被告的支票没填写清楚。公司董事检查账目后报警。

警方介入调查后，发现被告2个户头仅剩47元，女儿户头则半分钱也没有。被告至今没向公司作出赔偿。

被告原来有案底，曾在2002年9月和2005年11月，因犯下失信罪，分别被判监16个月和19个月。

被告没有聘请律师，法官昨天在庭上问被告是否有能力做出赔偿，被告回说自己没钱，目前还在偿还屋子贷款。法官对被告的回覆感到惊讶，最后判她坐牢106个月。