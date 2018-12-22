消费税退款报告3月提呈‧黄家和促纳吉耐心等待 他说，公账会将在报告内清楚详细地列明所有调查结果，届时谁对谁错自有分晓。

黄家和（左起）与阿兹巴里派发学校用品予德宾丁宜州选区的受惠学生。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保22日讯）国会公共账目委员会副主席黄家和指出，公账会将于明年3月提呈一份有关消费税退款的细查报告予国会，他奉劝前首相拿督斯里纳吉耐心等待，勿再三尝试捍卫前朝政府处理此课题的做法。

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他说，公账会将在报告内清楚详细地列明所有调查结果，届时谁对谁错自有分晓。

“公账会的调查发现前朝国阵政府的做法，是把所有消费税的款项直接存入国家的统一账户，最终导致消费税信托户头内没有足够的资金退还给商家。”

他出席怡保东区国会选区举办“返回校园”活动后在新闻发布会上就纳吉日前在脸书专页捍卫前朝政府处理194亿令吉消费税退款手法的帖文，如是回应。

他强调，根据消费税法令第54条文，所有消费税款项都必须先全数存入消费税的信托户头，而部长则有权从相关户头把一定的消费税款项，转移至统一户头。

他表示，自财政部长林冠英于今年8月揭露前朝政府共欠国内商家194亿令吉消费税退款至今，公账会就已召开超过7次听证会，并传召相关人士包括纳吉、时任第二财长拿督斯里阿末胡斯尼和拿督斯里佐哈利，以及税收局总监。

“由此可见，在细节方面，公账会比任何人都更清楚，所以我再次奉劝纳吉耐心等待我们的报告。”

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出席活动者包括霹雳州行政议员兼德宾丁宜州议员阿兹巴里。