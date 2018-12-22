扩大调查1MDB资金流动·新加坡：包括高盛集团 知情者透露，新加坡扩大对丑闻缠身的一马发展公司（1MDB）资金流动的刑事调查，其中包括调查曾协助1MDB筹募资金的高盛集团（Goldman Sachs）。

（新加坡22日讯）知情者透露，新加坡扩大对丑闻缠身的一马发展公司（1MDB）资金流动的刑事调查，其中包括调查曾协助1MDB筹募资金的高盛集团（Goldman Sachs）。

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彭博报道，根据这名不愿具名的知情者表示，新加坡警方在至少2017年就着手调查高盛和1MDB的关系，但一直到最近，高盛的新加坡分公司都还不是任何调查的焦点。

他们表示，当局正在查明高盛为1MDB于2012至2013年安排的3次债券发行，赚取约6亿美元（约25亿令吉）手续费，是否有部份费用流向高盛的新加坡分公司。

新加坡此次扩大调查让高盛再度面临新挑战，马来西亚不到一周前才首次对高盛提出刑事指控，指该公司涉及史上最大的金融丑闻之一。

知情人士表示，新加坡正与美国司法部密切合作。美国司法部正在调查高盛，且已对2名该公司的前高级银行家提出刑事提控。

新加坡已严加惩处卷入1MDB丑闻的公司和个人，包括吊销两家瑞士私人银行执照，并监禁若干人，不过这是一马弊案中首次有公司面临刑事调查。

高盛发言人艾礼仕表示：“公司会继续与所有当局配合调查此事。”

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新加坡警方今天在电邮中表示，2015年起就在调查涉及1MDB相关罪行的新加坡公司；并拒绝进一步回应。