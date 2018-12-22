凯鲁丁：未获官职‧“有人策划推翻首相” “这场大计谋的初期行动是存在的，企图推翻马哈迪的首相职权。”

凯鲁丁。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）首相敦马哈迪的拥护者凯鲁丁阿布哈山声称，有人正策划一场推翻首相的阴谋。

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“这场大计谋的初期行动是存在的，企图推翻马哈迪的首相职权。”

他今日发表文告指出，那些未能在现任政府中获得任何职位的人，试图让首相下台。

凯鲁丁也是诚信党党员。对于公正党吉打州主席拿督佐哈里阿都指马哈迪成功推翻前首相纳吉后，已经失去方向的说法。他回应：“那些不想承认马哈迪所做工作的人，不要傲慢。

“首相日以继夜地工作，重振这个被前朝盗贼政府破坏的国家，这需要每个人的支持。

“这不是首相一个人的工作，而是希盟的集体责任，不要只责怪首相。”

据《每日新闻》昨日报道，佐哈里指出，马哈迪不能一再重复纳吉是盗贼。

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“马哈迪一直重复纳吉偷窃，已经够了，他已经被提控上庭，就让法庭定夺。

“（马哈迪应该）说一些正面的事情，但没有。人们在问，下一步是甚么？人们想要进步，但却没有明确的方向。”

纳吉被控盗用一马公司数十亿令吉，惟他否认有任何不法行为。

凯鲁丁形容马哈迪的批评者为“空罐子”，无法作出表述。

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他强调，马哈迪的决定不是单方面的，而是与其他希盟部长的共同决定。

“这是希盟上下努力工作的时候......我们刚刚赢得第14届大选，现在不是争权夺位的时候。”