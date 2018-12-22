MCMC：调查高频率电子设备‧到陈智铭家无关批林
2018-12-22 18:08
MCMC：调查高频率电子设备‧到陈智铭家无关批林
大马通讯及多媒体委员会（MCMC）今日发文告澄清，官员昨早到高渊前国会议员陈智铭住家，是为调查高频率电子设备，与陈智铭在脸书批评财长林冠英和家人的留言无关。
（槟城22日讯）大马通讯及多媒体委员会（MCMC）今日发文告澄清，官员昨早到高渊前国会议员陈智铭住家，是为调查高频率电子设备，与陈智铭在脸书批评财长林冠英和家人的留言无关。
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高频率干扰放射性电讯
文告说，陈智铭使用日本松下（Panasonic）电器KX-TGA401型号无线电话发出高频率，干扰附近的放射性电讯，官员也告知陈智铭此事。
“拥有或有意使用该型号无线电话者，须先联系我们，以避免同样的干扰事故再发生。”
陈智铭周四在个人脸书贴文，指财长林冠英一家虽乘飞机坐经济舱出国，但儿子却身穿售价逾千英镑的运动外套等，引起讨论。
陈智铭后来声称，当局官员到他家调查，他认为他遭政治迫害。
记者针对此事今日尝试联络陈智铭，但他没有接电话。
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文章来源：星洲日报 ‧2018.12.22
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