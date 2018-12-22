MCMC：调查高频率电子设备‧到陈智铭家无关批林 大马通讯及多媒体委员会（MCMC）今日发文告澄清，官员昨早到高渊前国会议员陈智铭住家，是为调查高频率电子设备，与陈智铭在脸书批评财长林冠英和家人的留言无关。

MCMC官员到陈智铭（左）家中调查。（图：照片取自陈智铭脸书）

（槟城22日讯）大马通讯及多媒体委员会（MCMC）今日发文告澄清，官员昨早到高渊前国会议员陈智铭住家，是为调查高频率电子设备，与陈智铭在脸书批评财长林冠英和家人的留言无关。

广告

高频率干扰放射性电讯

文告说，陈智铭使用日本松下（Panasonic）电器KX-TGA401型号无线电话发出高频率，干扰附近的放射性电讯，官员也告知陈智铭此事。

“拥有或有意使用该型号无线电话者，须先联系我们，以避免同样的干扰事故再发生。”

陈智铭周四在个人脸书贴文，指财长林冠英一家虽乘飞机坐经济舱出国，但儿子却身穿售价逾千英镑的运动外套等，引起讨论。

陈智铭后来声称，当局官员到他家调查，他认为他遭政治迫害。

记者针对此事今日尝试联络陈智铭，但他没有接电话。

广告