纽约大爆炸假消息·视频是天津爆炸片段 社交媒体日前流传标题为《美国纽约皇后区发生商业街大爆炸》的消息，声称美国又再一次发生911事件，爆炸导致不少消防员死亡，当地媒体已报道此事。

被指是美国纽约皇后区爆炸的视频画面显示远处熊熊烈火，不久后便发生爆炸，浓烟滚滚，但这其实是2015年天津大爆炸事件的视频。

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）社交媒体日前流传标题为《美国纽约皇后区发生商业街大爆炸》的消息，声称美国又再一次发生911事件，爆炸导致不少消防员死亡，当地媒体已报道此事。

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该信息也附上一段逾1分钟的视频，画面显示远处熊熊烈火，浓烟滚滚，不久后便发生爆炸；视频也可听见拍摄者看见爆炸后不断尖叫及用英语向上帝祈祷。

经查证，上述消息是唯恐天下不乱的假消息，中国丽水网警巡查执法在官方微博上帖文指出，该段视频是2015年天津大爆炸事件的爆炸片段，而视频是由一名美国网友在2公里远高楼上拍摄。

中国新浪打假网站《捉谣记》引述《地球日报》指出，纽约皇后区本月13日曾发生大火，造成12人受伤，当中包括7名消防员，所幸无人死亡，但并非传言所指的再发生类似911事件。

其实，这已不是天津爆炸视频被指鹿为马，日本北海道某处建筑于本月17日发生爆炸，造成超过42人受伤，当地社交媒体也一度热传这段视频，并称它是北海道爆炸现场，但很快就被澄清。