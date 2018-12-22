土团丁能州议员反驳被指野蛮·“县议员无礼才拍桌喝止” 土团党丁能区州议员莫哈末索里翰反驳网络贴文指他野蛮和驱赶人民的说法，并指一名拉美士县议员态度与措词粗鲁无礼，他为此喝止对方；他也考虑报警及将向涉及单位作出投诉。

莫哈末索里翰（坐者）在服务中心职员邓佩瑜（后排左一起）、莫哈末法詹、拉美士县议员方文辉和阿育赛益的陪同下，发布短片驳斥网络指责，并还原事发经过。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末22日讯）土团党丁能区州议员莫哈末索里翰反驳网络贴文指他野蛮和驱赶人民的说法，并指一名拉美士县议员态度与措词粗鲁无礼，他为此喝止对方；他也考虑报警及将向涉及单位作出投诉。

广告

一个脸书专页于本月20日晚上10时上载一则1分钟的短片，短片显示莫哈末索里翰与一名男子在其办公室内，较后出现拍桌声响，服务中心职员入内并要男子离开。脸书贴文指昔加末县内有一名州议员破坏希盟形象，对前去求助的民众拍桌，其助理也驱赶民众。

莫哈末索里翰昨晚发布短片否则脸书贴文所指，并还原事发过程。他在逾6分钟的短片中表示，一名拉美士县议员于20日前往服务中心，原是为了进行一些讨论，但最后却发生意料之外的事。

他说，对方指责他是不负责任的州议员，并用粗言秽语责骂他，而这些并不是一名县议员应有的举止。对方当时用手指指向他，种种行为令他感到害怕并失去耐性，最后拍桌阻止对方粗鲁无礼的行为。

“服务中心的职员看见如此情况，进入房内要求对方冷静，而我也要求对方离开。”

他表示，对方却发文指责他是一名粗暴的州议员，同时指责遭他驱赶，并不正确。

“我考虑报警，并将向涉及单位作出投诉。”

广告

多人针对县议员行为报警

莫哈末索里翰提及，昔加末一名国会议员曾针对该名县议员报警，昔加末教育局也因为对方干预拉美士淡米尔小学行政而报案，一名拉美士县议员在昨日也针对该名县议员的举止报警，一名拉美士官员料将在星期天针对县议员的污衊指责报案。