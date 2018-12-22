空军首长：起薪更高‧招募更多拥文凭新兵 空军首长丹斯里阿芬迪指出，马来西亚空军学院将在来年招募并录取更多拥有文凭学历的学员，因为他们在基础训练课程结业后，起薪将会更高，而且将来接受相关的训练课程，所需时间也更短。

阿芬迪（前排右四）在马来西亚空军学院2018年第59届新兵基础训练课程结业礼上进行仪仗队检阅仪式。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保22日讯）空军首长丹斯里阿芬迪指出，马来西亚空军学院将在来年招募并录取更多拥有文凭学历的学员，因为他们在基础训练课程结业后，起薪将会更高，而且将来接受相关的训练课程，所需时间也更短。

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他今日出席马来西亚空军学院2018年第59届新兵基础训练课程结业礼后在新闻发布会指出，本届有308人结业，当中超过30%的结业学员拥有文凭学历。

他说，空军向来只录取拥有大马教育文凭（SPM）的学员，去年才开放录取拥有文凭学历的学员，文凭学历的新兵起薪会比SPM学历高。

“在结束基础训练后，新兵们将会继续接受进阶的训练课程，通常需1年至1年半时间，视新兵们所选修的课程而定，例如工程课程需大约3年，但如果拥有文凭学历的新兵，只需更短的时间，因为他们已有工程学识基础。”

大力招募非土著入伍

他也表示，接下来空军仍会大力招募非土著年轻人加入，而这一届来自沙巴和砂拉越的学员有逾30人。

他较早致词时说，马来西亚空军已拟定一份长期的军力发展计划“CAP2055”，即从2018至2055年，涵盖有关空军资产架构重组与人力资源发展，以便我国空军无论在军事储备与策略等都更加贴近地缘政治的主流发展。

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他表示，该计划将会着重于“基于效果作战”（EBO）与军事革命，以便配合最新科技发展，最佳的利用军事储备达致有效的运作效果。