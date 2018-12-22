得奖记者惊爆造假多年·德国《明镜周刊》道歉 德国新闻杂志《明镜周刊》周五就旗下一名多次得奖记者文章造假事件表达歉意，并发表长达23页特别报告。

（德国．柏林22日讯）德国新闻杂志《明镜周刊》周五就旗下一名多次得奖记者文章造假事件表达歉意，并发表长达23页特别报告。

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这起事件对媒体声誉来说，不啻是一大打击。

法新社报道，33岁的雷洛狄欧斯坦承在《明镜周刊》纸本和网路版的十几篇文章造假后已请辞。

美国驻德国大使周五致函明镜周刊，呼吁对此进行独立调查，并指出，雷洛狄欧斯多篇造假文章内容主要描述美国生活。

明镜周刊19日揭露自家记者造假后，德国《时代周报》和《世界报》等雷洛狄欧斯曾任自由撰稿人的其他主流媒体，也开始调查他供稿文章是否有造假情事。

明镜周刊在社论中表示，造假新闻的主题包括叙利亚孤儿、大屠杀幸存者，是“编辑团队有史以来最糟糕的事件”。

明镜周刊也为造假案道歉，矢言“将竭尽所能，重振声誉”。

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美国驻柏林大使馆发表声明说：“近来曝光的明镜周刊过去7年杜撰新闻，虚构细节，对美国大使馆造成困扰，特别是这些假新闻中有数则聚焦在美国政策，以及特定美国民众。”

美国大使格瑞尼尔已致函明镜周刊管理团队，呼吁对此进行“独立、透明调查”。

雷洛狄欧斯替明镜周刊撰稿已有7年，多次获调查新闻奖项，当中包括2014年CNN年度记者奖。

《南德日报》在社论中表示：“这个国家所有在困难和危险环境下进行调查研究的记者都沦为输家。连审稿把关内容品质和正确性的编辑团队也难幸免。”

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南德日报还指出，极右派政党德国另类选择党（AfD）逮到这次机会，大力抨击本案是“质报失灵的明证”。

在一片批评声浪中，德国之声呼吁读者不要只因这起“个别事件”而谴责所有主流媒体。

“在他之前也有其他造假者，助长媒体说谎的罪名。但说谎的媒体并不存在。我们大多是诚实真挚地从事我们的工作，让阿勒坡孩童阿林（Alin）、阿迈德（Ahmed）的声音能被听见。”