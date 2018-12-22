清洗窗户疑吊篮故障·2工人受困高楼外获救 两名窗户清洁工今早在酒店大楼外工作时，疑搭乘的吊篮发生故障，导致一人悬挂在33楼高处，另一人受困在1楼高的吊篮，所幸2人受困约1小时便获消防及拯救人员救出脱险。

消拯人员在同僚协助下利用绳索进行高楼救援，准备与悬挂在33楼高的外劳一起攀升到34楼以求脱险。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）两名窗户清洁工今早在酒店大楼外工作时，疑搭乘的吊篮发生故障，导致一人悬挂在33楼高处，另一人受困在1楼高的吊篮，所幸2人受困约1小时便获消防及拯救人员救出脱险。

广告

这起事件于今早10时许，发生在吉隆坡盛贸酒店大楼。

吉隆坡消拯局行动中心发言人指出，当局于早上10时57分接获投报后，从敦拉萨路及汉都亚消拯局派出13名消拯人员及云梯到场救援，并由敦拉萨路消拯局局长法力胡欣指挥行动。

他说，两名尼泊尔外劳（皆卅余岁）在酒店大楼外进行窗户清洗工作时，搭乘的吊篮故障，导致一人身穿吊索悬挂在33楼外，另一人则是被困在1楼的吊篮里。

他指出，两人受困高空长达20分钟，才有人发现他们并电召消拯局求救。

“消拯员将悬吊在33楼的外劳拉上34楼的窗檐，同时用云梯拯救另一名外劳，两人是于今早11时49分获救。”