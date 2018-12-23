业者：访客恐失新鲜感·金凤夜市营业2天行不通！ （山打根22日讯）针对伊罗普拉区社区发展部有意增加金凤夜市营业天数，将每逢星期六营业，改为每逢星期五至六营业，以吸引更多游客到山打根，提升山打根经济发展，受访业者纷纷表示行不通，甚至会徒增营业支出，无济于刺激生意额。

向来受山打根人欢迎的金凤夜市，往往不到下午5时就出现人潮。

（山打根22日讯）针对伊罗普拉区社区发展部有意增加金凤夜市营业天数，将每逢星期六营业，改为每逢星期五至六营业，以吸引更多游客到山打根，提升山打根经济发展，受访业者纷纷表示行不通，甚至会徒增营业支出，无济于刺激生意额。

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金凤市一名书局业主接受星洲日报记者访问时，表示不赞成增加营业天数，因为将造成人潮减少，也使金凤夜市变得不再特别，大大降低消费者前往夜市逛街采购的欲望。

“因为金凤夜市每周1天，才有‘吊人胃口’的感觉，若增加营业天数，只会使消费者觉得夜市不再特别，也会减少去夜市的次数。若消费者人数逐渐减少，摊贩也会愈来愈不愿开档做生意。”

他举例，若分开2天营业，将面临客源不足问题，若星期六营收是500令吉，分开2天营业后，即使一天营收300令吉，2天加起来是600令吉，对增加营收效用不大，并不划算。

■影响周六生意额

一名广告业商家表示，他不赞成增设星期五为金凤夜市营业时间，因消费者在星期五逛夜市后，就不会于星期六再度光顾夜市，故此认为增加营业天数行不通，还会影响翌日即星期六的生意额，得不偿失。

他也反对有关当局将金凤夜市迁移到别处，因金凤夜市之所以可在山打根打响名堂，靠的不是摆卖档口，而是多年以来不间断呈献的丰富精彩表演、活动与节目，才会吸引源源不绝的游客与民众前来观光采购。

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他认为金凤夜市之所以取得成功，维持营业至今，摊贩、业者、前朝政府及表演单位功不可没，彼此同心协力，加上积极宣传，金凤夜市才有今天的成就。

“将金凤夜市搬移别处，等同抹杀我们的付出与功劳。”

他说，绝大部分在夜市摆档的夜市摊贩为上班族，星期一至五皆须朝九晚五工作，就算星期五的夜市时间改为下午5时开始营业，也会为不少上班一族增添麻烦。

■每月档费吃不消

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女摊贩张女士表示，她原本赞成增设周五为金凤夜市营业时间，不料当局却要求每周五征收15令吉档费，1个月下来就是60令吉，加上原本每月固定要缴的30令吉档费，每月光是花在档费上就要足足90令吉。

她说，早前伊罗普拉区州议员张克骏曾率员到金凤夜市进行民调，收集摊贩意见，也曾对她说过增设营业天数是为了提高摊贩收入，如今却要每月额外征收60令吉高额档费，实在自相矛盾。

“一方面要提高摊贩的营收，另一边厢却将档费提到这么高，等同变相压榨摊贩。”

她建议有关当局将档费降至30令吉，即每周五收费10令吉，她或许会考虑同意增设星期五为夜市摆卖时间。

■担心买到“隔夜食物”

常到金凤夜市光顾的年轻消费者小晴（化名）担忧，金凤夜市增加营业天数，会否有一些摊贩将星期五卖不完的糕点与食物，在星期六摆卖，进而导致消费者买到“隔夜食物”。

据本报报道，山打根市议会主席拿督许赞力日前主持市议会常月会议时表示，伊罗普拉区社区发展部若有意将周五也定为金凤夜市的摆卖时间，应先听取当地业主意见，才作出定夺。

金凤夜市定期有精彩表演节目供民众观赏，吸引大片人潮。

家长：周五摆档 大家麻烦

碰上放学 堵上加堵

育源中学学生家长黄太太表示，她反对金凤夜市于星期五摆卖，这将造成原本常水泄不通的金凤市雪上加霜。

她说，每逢星期五下午5时至5时30分之间，是育源中学联课活动放学时间，进行夜市摆卖只会让金凤市“堵上加堵”，无论对消费者、学生家长或摊贩而言，都造成诸多不便。

“我认为金凤夜市不适合增加营业天数，因为会降低金凤夜市的吸引力。”

■先解决违停问题

在金凤市工作的陈先生表示，金凤夜市设立在商店区的街道，每到摆摊时段，金凤夜市一带就会出现长长车龙。

“放工身体已精疲力尽，还要度过一段塞车的时间，真的很难受。”

如果每个星期设摊一次，他还可以谅解，毕竟金凤夜市可说是本地特色，但在工作日的星期五进行夜市摆卖，只会为难上班族。

他表示，每逢夜市摆摊，违法停车的情况就会非常严重，有些人贪图方便，甚至在路边双重停泊，阻碍交通，若真要在周五进行夜市摆摊，应解决违停问题。

当局也配合圣诞节，特于今日在金凤夜市设置一颗圣诞树，为夜市增添圣诞气氛。

当局在金凤夜市设置圣诞树，为夜市增添节日气氛。





金凤夜市是许多山打根人每逢周六必定前往采购的热门地点。



