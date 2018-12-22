受委彭公正党主席‧傅芝雅：不理会“异议” 公正党关丹国会议员傅芝雅形容，一些党员非议她最近受委为公正党彭亨州新任主席，是不必受到重视的“异议”。

受惠学生领取书包及礼券后，与嘉宾合照。第二排坐者左起为法克鲁安华、沈春祥、傅芝雅、阿都拉欣及拉查里。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹22日讯）公正党关丹国会议员傅芝雅形容，一些党员非议她最近受委为公正党彭亨州新任主席，是不必受到重视的“异议”。

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她强调，委任州主席职位是公正党主席拿督斯里安华的决定及权力，而针对此决定作表达异议者，显示他们并不清楚党章。

她今早在选区主持“回到校园活动”后，在新闻发布会上受询时说：“如果我们明白党章，这些质疑和非议其实都不应出现……问题是，现在有一些人的言论，犹如州主席的委任是取决于其他特定因素，而非来自党领袖们及基层党员的支持。”

傅芝雅说，目前，只有公正党巴耶勿刹区部主席质疑她受委公党彭亨州主席，而这也只是这位区部领袖的个人立场，并不能代表区部其他执委及基层党员。

“这些仅占少数的异议并不会影响我执行党主席安华对于我的信任及委托，我将更专注于领导彭州公正党，并确保在来届大选击败国阵，让希盟拿下彭亨州政权。”

出席者包括公正党德伦敦区州议员沈春祥、MBS WORLD书局执行董事梁业海、彭州教育局代表阿都拉欣、关丹县教育局官员拉查里，以及非政府组织Kuantan Prihatin主席法克鲁安华。