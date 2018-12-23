红绿灯设箭头解惑·往返金乐园佳豪镇准左转 （山打根22日讯）金乐园以及佳豪镇红绿灯昨日起增设绿灯箭头指引，以消除驾驶者对使用该道路容易“触法”的顾忌。

佳豪镇往金乐园方向的绿灯箭头已获增设左转。

（山打根22日讯）金乐园以及佳豪镇红绿灯昨日起增设绿灯箭头指引，以消除驾驶者对使用该道路容易“触法”的顾忌。

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据了解，该道路此前并未设置标注左转的绿灯箭头。数月前有网民指，有居民在使用金乐园红绿灯左转至佳豪镇路口，或者从佳豪镇左转至金乐园时，接获“罚单”一事，引起各方讨论。

这起事件获得伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪、山打根区国会议员办事处特别事务主任刘振鸿与山打根警区主任阿兹哈助理总监、陆路交通局及市议会工程师到场了解。

求证后证实，从金乐园红绿灯处，转入佳豪镇；以及从佳豪镇路口左转至金乐园并不违法，惟驾驶者不准停在黄格及阻碍交通，但此事仍让民众对于该道路使用有所疑虑。

陆路交通局以及公共工程局人员于昨早聚集在红绿灯旁，相信是准备在当地设置绿灯箭头。该绿灯箭头今日正式启用以及运作，相信将能消除居民对于该道路容易“触法”的顾忌。