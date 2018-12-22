万挠新村砍杀邻居案·“无怨仇为何下毒手？张玉华：家碎了却找不到答案 从案发到现在事隔10天，在万挠新村毒邻杀人血案中大难不死的男伤者张玉华（61岁，神手驾驶员）坦言，迄今仍对嫌凶行凶的动机百思不得其解。“眼见就是合家团圆的新年，我的家却突然破碎了，我有很多的为什么，找不到答案。”

望着拍于1994年的婚照，张玉华对亡妻有无限的怀念。（图：星洲日报）

（雪兰莪．万挠22日讯）“大家无怨无仇，为何痛下毒手？”

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从案发到现在事隔10天，在万挠新村毒邻杀人血案中大难不死的男伤者张玉华（61岁，神手驾驶员）坦言，迄今仍对嫌凶行凶的动机百思不得其解。“眼见就是合家团圆的新年，我的家却突然破碎了，我有很多的为什么，找不到答案。”

仅数年前有一次冲突

他在于本月11日发生的血案中，为了挽救被嫌凶当街下刀杀害的妻子叶春梅（41岁），遭对方刺中左下腹和右胸。在医院挣扎了一周，动了两次手术保命后，如今他腹部留下逾一尺长的蜈蚣疤。鼻梁、左手和身上均有被利器划过的伤痕。

张玉华甫出院便在新村财政叶雄的陪同下，接受星洲日报访问，口口声声的反问为什么，期间念及爱妻，多次眼眶泛红和哽咽。

“即使是春梅7月在巴刹被嫌凶打伤，我们因人身安全受威胁而报案之后，警方亦未有逮捕行动，害人入狱所以惹来杀身之祸的说法是从何而来？

“我们没有深仇大恨，当邻居5年多以来也仅在数年前发生过一次冲突，多数时间是我们一直挨骂和被威胁。如今我甚至连争执的起因都想不起来，他为何要置人于死地，我实在不明白。”

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他说，自己一家5口是在13年前租住新村4路的小木屋，嫌凶与家人是后来方迁入成为他的右邻。据了解，嫌凶是土生土长的万挠新村人，因经济困难在出售了祖屋后方与70余岁的老母和体弱的妹妹迁至4路。

张玉华身上留下做了两次手术后的逾尺长“蜈蚣疤”，左腹和右胸的伤口亦未愈合，手脚和鼻翼上均有刀伤。（图：星洲日报）

常因小事喧闹

嫌凶与邻居均有摩擦

张玉华透露，嫌凶与左邻右舍均有摩擦。

“他常因小事而喧闹，责骂邻居们吵着他。我们夫妻俩平日驾驶摩哆车出入，远在路口便已被责说太吵。为了和睦相处，我们也曾熄引擎推摩哆回家。”

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张玉华喜爱唱歌，家里排满许多歌唱比赛的奖杯，叶春梅虽然极少高歌但却爱听丈夫展露歌喉。“我们有一套卡拉OK但被骂得不敢唱，平日只能把声量调低听歌。在家做任何事都蹑手蹑脚怕吵到人。可是这般谦让了，春梅还是没命了。”

嫌凶家人曾到灵堂上香

他说，事后嫌凶家人曾到灵堂上香，他与家人却只能无言以对。

“骂他能让春梅活回来吗？恨他也没有用。但是我心里很痛，希望法庭重判罪有应得的人。”

年仅17岁的叶春梅甜笑着嫁于大自己20岁的丈夫，张玉华亦指最爱妻子的笑脸。（图：星洲日报）

掌握行程当街夺命

“即使搬家也难逃死劫”

张玉华感叹，嫌凶掌握了他们夫妻俩十年如一日的行程而当街拦人夺命，即使提早搬离新村，妻子恐也是死劫难逃。“春梅爱喝新村新源茶餐室泡的咖啡，天天都要打包了上班时喝。除非搬离万挠，否则她肯定会回到新村喝咖啡，还是让嫌凶有机会下手。”

他说，每日在开摩哆车放下妻子去打包后，他会到距离餐室约十余尺的报摊与朋友聊天。“嫌凶是在我转身到报摊，即春梅落单时发难。”

“在医院，儿子什么都不肯说，我就问医生我老婆怎样了，医生说她去世了。我想哭，可是没有眼泪，心里苦苦的，什么也说不出来。”

为妻子在万挠落地生根

张玉华是从怡保被公司调派到万挠开山芭时，与年仅17岁的叶春梅相恋。因妻子不舍得离开家乡，他便选择在此落地生根，24年的婚姻中俩人相敬如宾，鲜少争执，是人人称羡的恩爱夫妻。

“我们从没有出国玩，总以为人生很长，将来会有很多时间，没想到是再也没有机会了。”张玉华说妻子没了，虽然日子依然要过，但他再也不想唱歌了。“我决定要搬家，但我要等妻子的百日之后再走，免得她回来找不到家。”

虽然是歌唱比赛的长胜军，但张玉华表示最爱听他唱歌的妻子没了，他也不想唱了。（图：星洲日报）

诊所拒收 德士拒载

“无人相救春梅枉死”

“如果有人肯相救，也许春梅不会死。”

张玉华说，他们受伤后无人即时施援，他捂着淌血的伤口步行约300公尺到附近一家诊所求医，却被保安拒收，叫他报案求助。期间，曾拦到一部德士，但司机见他浑身浴血亦拒载。

“我再走回新村向一位朋友求助，方获他两父女热心载送我夫妇到医院，期间浪费了约30分钟，春梅的血都流干了。因失血过多，在车内时我已眼前冒黑，春梅亦无法再言语，留下了即使同车却说不到话的遗憾。”

叶雄：无人召唤救护车

村民急救意识薄弱

万挠新村财政叶雄表示，村民的急救意识薄弱，否则死者可能仍有一线生机。

“血案在上午约6时45分发生后，春梅躺坐在椅上奄奄一息，但却无人召唤救护车。

“一名村民在吃过早餐走出茶室发觉春梅仍坐在椅上时，于7时零7分到我家报信。我即刻拨打999，但因电话被接驳至医院和医疗人员详细询问，耗费了很多时间。”

他说，救护车固然姗姗来迟，但村民的反应缓慢亦让人感到难过。