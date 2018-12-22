非法陪座卖淫·隆夜店扫黄捕74女郎 警方昨晚到市中心P南利路某著名夜店扫黄，一举逮捕74名各国女郎，揭发她们非法在夜店陪坐，甚至暗中卖淫。

隆市警方在夜店展开扫黄行动中，一举逮捕74名外国女陪座。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）警方昨晚到市中心P南利路某著名夜店扫黄，一举逮捕74名各国女郎，揭发她们非法在夜店陪坐，甚至暗中卖淫。

广告

警方也逮捕1名印裔男看场及1名没有合法证件的孟加拉籍男子，并检查了在场的60名男顾客。

来自市警总部反风化、肃赌及私会党取缔组的28人警队，在该组主任罗哈沙副警监率领下，于昨晚午夜11时展开取缔行动，至凌晨2时才结束。

罗哈沙说，警方逮捕的74名外国女郎，分别为越南（52人）、乌兹别克（15人）、吉尔吉斯（4人）、菲律宾、土耳其及乌克兰各1人。

他说，据警方查悉，上述女郎在夜店内非法任职女陪座，一次收费100令吉，警方也不排除她们暗中进行卖淫活动。

“相关夜店业者持有合法营业执照，但非法雇用外国人工作，至于被捕的人士，一些被查悉滥用观光签证非法工作，一些则完全没有合法入境证件。”

他说，警方援引移民局法令第55B条文和第6（1）（c）条文，以及移民条例第39b条文展开调查。