疑求复合跳沟闹自杀·大马“痴男”连累百人搜寻2小时 疑为求复合，“痴男”施苦肉计，与前女友视讯通话时，跳入大水沟“自杀”，连累警方民防及公众数百人，搜寻逾2小时。

男子跳入大水沟后躲地下隧道，逾2小时后被找到。

（新加坡22日讯）疑为求复合，“痴男”施苦肉计，与前女友视讯通话时，跳入大水沟“自杀”，连累警方民防及公众数百人，搜寻逾2小时。

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《新明日报》报道，这起闹剧发生于昨天傍晚近6时，地点是裕廊西42街第410座组屋旁的3公尺深大水沟。

记者接到消息赶到时，一名男子已躺在担架上，由救护人员抬上车，他一脸痛苦。

据悉，男女来自大马，男子是一名司机。

居民郭先生（61岁，自雇人士）告诉记者，他的堂弟当时跑步经过，看到一名女郎站在水沟，手中还拿着电话。

约前女友到大水沟处

“她告诉我堂弟，之前和前男友分手，昨天对方约她到大水沟，还说了些胁迫的话，结果人还没到，就听到‘扑通’一声。

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女郎到了大水沟，只看到一双鞋浮在水面，前男友不见踪影。”

他说，警方和民防部队火速抵达现场，展开拯救工作，不少民防人员进入水里，不过一直不见男子。

“事后，民防人员不知在哪里找到男子，他人没事，身体套了安全背带，再由民防人员用绳索拉上来，再被抬上救护车。”

警方受询时证实，40岁男子在清醒的状态下送院，之后在企图自杀罪名下被捕。

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男子躺在担架上，被抬上救护车。

上载血手照

视频通话中跳沟

“痴男”上载血手照，前女友视频通话慰问，岂料对方当面跳沟。

据了解，女郎事发前在浏览脸书时，看到前男友的贴文，对方上载了一张手腕手上，鲜血淋淋的照片，吓得立刻与对方视频通话。

不过，对方原本表示没事，接着又开始倾诉生活压力，然后突然跳入了大水沟，通话也随之中断。

女郎吓得立刻报警，并赶到现场找人。

对此，记者上网查看，发现男子近日频频在脸书上倾诉，对于未来的茫然及生活的不顺遂，昨午4时许更上载了血手照，引来不少人留言慰问及鼓励。

大沟水位仅到膝盖

大水沟水位仅到膝盖，公众斥“痴男”胡闹。

据了解，事发时并无下雨，大水沟里的水位仅到成人的膝盖，因此不太可能有生命危险。

郭先生说：“他被救上来后看起来无明显伤势，相信跳下大水沟后，应该是躲在哪里，故意要吓女友，真的是胡闹。”