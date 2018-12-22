张猷杰：创意有价否？ 体现个人价值与价值方式，从古至今仍然离不开以文字与图案来展示

体现个人价值与价值方式，从古至今仍然离不开以文字与图案来展示，一些令人拍案叫绝的文案或是广告在创造之前，或是令人绞尽脑汁，但在一个点子出现之后，却又会令人感觉，原来可以这么做，仿佛自己也可信手拈来般，毫不费力。

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发明或是创新之人却未能取得相应的回报，而抄袭者或甚至据为己有者因而大富大贵者的故事也听过不少。这或许是人们理所当然认为，一些文案或者发明的价值，因为已经展示出来，价值就已“消失”了。



曾听说过，有学徒私下接触师傅的客户，自己可以提供更优惠的价格。也曾经听说过，修车师傅解决了车子故障的问题，却不愿意告知客户换了什么零件。



这也是为何一些人在授徒时，不愿意倾囊相授，以免徒弟青出于蓝而胜于蓝，唯恐教会了徒弟，眼里就没有了师傅，也有人害怕技术被偷学了，本身的知识就会被偷走。



或许现今人认为，现在越来越重视知识产权，应该懂得注册知识产权来保护自己的权益，但有的时候有人抢先一步注册。一些美国人虽知道知识产权，却苦于没有钱注册，只能眼睁睁的看<7740>本身的创意或设计被他人使用。



知识的价值，或许是体现在技术上，也可能是体现在创意及文案上，这原本属于个人知识的力量，但偏偏能够想出创意点子的人不多，但懂得“偷”主意的人却很多。



讲求技术的，或许客户能够了解问题，但由于未接触过始终仍难以下手，仍有自我保护的能力。

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但若属于文案方面的创意则处于弱势，在一个文案还未出炉前，客户会不断请求及拜托，但在文案出炉后，客户却如文昌帝君上身，仿佛这一切再平凡不过而杀价，前后之态度可说是天壤之别。



创意到底有价否，不是看你怎么想，还得看别人怎么想，或许价值已经不在于创意本身，而是在于创意出炉后摊开在客户面前时，对方的个人修养及价值观上。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：张猷杰）