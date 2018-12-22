杜元成：外劳扣薪20%存社险‧须考量雇主雇员处境 马来西亚机器厂商总会会长拿督杜元成促请政府在落实扣除外劳20%基薪的政策时，慎重考量雇主和雇员的处境，以免外劳对我国却步或雇主的负担加重，造成原应惠及双方的良好政策出现反效果。

杜元成（前排右三）受邀与峇株巴辖机器厂商会理事共切会庆蛋糕。前排左四为会务顾问拿督高志财；前排右二为会长林亚阳。（图：星洲日报）

（柔佛‧峇株巴辖22日讯）马来西亚机器厂商总会会长拿督杜元成促请政府在落实扣除外劳20%基薪的政策时，慎重考量雇主和雇员的处境，以免外劳对我国却步或雇主的负担加重，造成原应惠及双方的良好政策出现反效果。

广告

他说，人力资源部长古拉建议扣除外劳20%基薪以存放入社会保险机构，其实是一项非常好的建议，除了能减低外劳逃跑的风险及损失外，还能间接为外劳存款，让他们存到一笔款项回国。

促听取民意才落实政策

杜元成昨晚出席峇株巴辖机器厂商会庆祝45周年纪念及筹募扩建会所基金晚宴时，针对上述建议发表看法，并促请政府在采取或推行任何新政策之前，应与涉及的厂商及公会互动联系，更深入了解各个行业的需求，听取民意后才落实政策，以达致双赢效果。

他指出，同业一直以来所面对的最大困境，就是人手短缺问题；许多厂商依然停留在人手操作的阶段，而随着经验老到者逐渐老化，年轻一辈又不想继承，纷纷往外发展，导致这个行业陷入青黄不接的窘境。

他进一步指出，蓝领人力资源的短缺，造成厂商逼不得已，只能长久借助外劳，以确保生产线可以如期、顺利操作。

“然而，雇佣外劳存在许多政策实施方面的问题，不仅申请程序繁杂，费用也高，而除了昂贵的人头税外，雇主从明年1月1日开始也必须为外劳投保社险，虽说数额不大，但对聘用大量外劳的厂家而言却是加重负担。”

广告

为此，他希望政府顾虑到目前的经济状况，未来尽量把一些会加重厂商成本的政策延后实行，让厂商先缓一口气，渡过眼前的经济不景。