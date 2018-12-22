从婚礼了解马来文化·汉文化中心体验营推动民族交流 “民族交流是相互理解的开始，透过马来文化体验营，让学生深入了解马来传统习俗文化，缔造文化交融，重新认识马来文化的点点滴滴。”

每一次的马来文化体验营需要大批营员参与体验营闭幕仪式。营员将会负责不同的工作，包括了后台、制作手工、婚礼角色扮演、舞蹈、马来武术等等的环节，呈现一场传统的马来婚礼。（图：星洲日报）

“民族交流是相互理解的开始，透过马来文化体验营，让学生深入了解马来传统习俗文化，缔造文化交融，重新认识马来文化的点点滴滴。”

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这是他和她推动马来文化体验营的初衷。他俩不是马来人，也不是穆斯林，在推动马来文化体验营的同时，他们也将马来文化实践在生活中。刚于不久前共结连理的他们，除了举办华人传统婚礼，也举办了马来传统婚礼，希望可以把马来西亚美好文化的一些元素，分享给更多的人。

他是马来西亚汉文化中心总经理杨毅德，她则是马来西亚汉文化中心董事经理吴明倪。本期的《我们》有他俩分享推动马来文化体验营的点滴以及马来民族在婚嫁当中的习俗。

吴明倪：留学美国萌念头

吴明倪指出，当初会有筹办马来文化体验营的想法，是源于本身在美国留学最初的那几年。当时身为马来西亚学生会会长的她，在和同学闲聊之中突然发现，同样是来自马来西亚的朋友们，没有看过马来民族婚礼仪式，也完全不了解仪式的形态以及会用到的种种物品。

回国后，她亦发现，这样的情况其实很常见，只是因为自己从小参与了无数次马来朋友的婚礼，对此有比其他人多一点的了解。

她认为，马来西亚是个多元种族的国家，各族群应好好地认识及了解彼此的文化习俗，而要真正地了解，就不能仅仅透过书面教学，而是必须透过生活中的实践，才能真实体验。

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吴明倪说，把文化语言的学习换成好玩的，如通过生活营，让学生们慢慢浸入不同的文化环境。（图：星洲日报）

获国家语文局支持

“就在一次的机缘巧合下，我把这个想法讲给国家语文局听，然后获得对方的答应和支持。”

她说，汉文化中心及国家语文局掀开了文化撞击和交流的历史篇章，一同主办马来文化体验营。

她指出，当初选择向独中的学生推广马来文化体验营，是因为对于念独中的学生来说，比较少接触友族，通过这类的体验营将有助这些学生们了解他族的文化习俗。

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吴明倪指出，马来文化体验营筹备团队目前已经跑完了西马的独中，将这个体验营推广给这些学校，也获得不俗反应。

她说，把文化语言的学习换成好玩的，如通过生活营，让营员们慢慢浸入不同的文化环境。

“我们也要求学校，不一定是要派很优秀的学生参加这个体验营，因为我们需要的是具备不同才华的学生参与，到了体验营的闭幕仪式，营员们将会负责各种工作，包括了后台、制作手工、舞蹈、婚礼角色扮演、马来武术等等的环节。”

杨毅德指出，在办体验营的时候，尽量让营员们体验最传统的马来传统婚礼，但有些婚礼传统物品并不容易找。（图：星洲日报）

杨毅德：筹备接触马来习俗

马来文化体验营主要是透过实际的行动来学习各种马来文化习俗，包括舞蹈教学、制作传统手工艺品、马来诗歌朗诵技巧等等。

杨毅德说，筹委会决定以“马来传统婚礼”作为生活营的学习重点，是因为从婚礼的筹备过程中，就能让学生们接触到许多有趣的文化习俗。

为期三天两夜的体验营主要是分为数个环节，包括了和营员一同探讨马来传统婚礼的整个过程、学习民族传统舞蹈、诗歌朗诵种类和技巧、学习传统手工、闭幕剧场演出。

营员们将于最后一天的闭幕礼上正式地呈现一场传统的马来婚礼，让营员们扮演婚礼中的人物，展现他们在三天两夜里所学的一切；唯有活学活用，才能真正了解文化真意。

杨毅德指出，在体验营进行时，也会向营员讲解华人文化和马来文化上的差异。

他举例，蛋花（bunga telur）是马来传统婚礼一定要有的，但现在很多都简化了，以礼品（Door Gift）取代。

他也提及，马来人的习俗很特别，在婚宴上，有时会以手帕当作是礼品，这是华人传统不会有的。

“其实送手帕并没有太多的意思，因为这是日常用品，比较在乎日常生活中是否有用到。”

杨毅德表示，为了让整个体验营更充实，也邀请了多名专业讲师为营员们讲解语文、话剧及文学等课程；而马来文化体验营的合作单位还包括了国家艺术大学（Aswara），邀请该校的学生来体验营教舞蹈。

筹办马来婚礼面对挑战

杨毅德披露，在推广马来文化体验营的时候有聊过，可能有一天在办婚礼的时候，除了华人传统婚礼，也举办一个马来传统婚礼，因为马来人朋友很多，可能可以通过这么一个方式和友族朋友分享喜悦；加上平时也有在做跨文化交流的东西，所以明白马来人婚礼的整套流程，算是很熟悉了。

他说，办了4年的马来文化体验营，在办体验营的时候也是尽量让学生们体验最传统的马来传统婚礼，但有些婚礼的传统物品并不容易找。

他坦言，在为自己筹办婚礼的时候，也是面对很多挑战，因为现在很多马来人都是走西式婚礼。

“当我们去婚纱店询问时，发现很多马来人已经忘了要如何用马来人的传统方式去办婚礼，也慢慢将传统婚礼简化了，甚至是不太了解自身的文化了。

“其中一个很难找的就是结婚礼座（Pelamin），现在市场上很多都是简化的，很难找到传统式的，最后在网上询问到。”

他说，依据马来传统习俗，在婚礼当天，新郎和新娘身穿华丽的服饰，像国王和王后般，端坐在装饰精美的结婚礼座，接受来自亲友的祝福。

吴明倪提及，在寻找服饰方面也花了不少时间，因为传统的马来婚礼服饰并不容易找，尤其是传统头饰。

【新人撑伞】

【与双亲合影】

婚礼少不了敲击羊皮鼓

在马来传统婚礼进行期间，也会有表演，包括了敲击羊皮鼓（Kompang）、马来武术（silat）以及马来传统舞蹈Joget。

杨毅德指出，敲击羊皮鼓在马来婚礼上是少不了的，在新人进入婚宴现场时，会有羊皮鼓敲击队，接着就会有马来武术仪式。

“武术队是真的在打，就像华人传统婚礼，当新娘要出门时会打伞，挡掉不好的东西，所以是同样的意义，在马来文化中，他们是以打的形式把不好的东西挡在这个空间之外。”

他说，这是有点相似但又不同的地方。

吴明倪补充，这和华人比较不一样，因为华人在喜庆的场合不喜欢武力的东西。

“但马来人，就我们叫部落（puak），部落的成立必须要有两样东西，第一是要有类似巫师（bomoh），也就是村里面的心灵导师，第二是要有武术队，所以silat在马来社会很重要。”

【亲朋戚友】 在杨毅德和吴明倪举办的马来传统婚礼上，一对新人的大部份亲朋戚友皆身穿马来服装出席婚礼。（图：星洲日报）

【棕榈穗状花】棕榈穗状花（bunga manggar）是马来婚礼的重要装饰，由闪亮的颜色纸张制成，被看作可以为婚礼增添热闹的气氛及美感。（图：星洲日报）

【祝福】马来文化体验营以“马来传统婚礼”作为生活营的学习重点。图为扮演新郎和新娘的营员在结婚礼座上，接受亲友的祝福。（图：星洲日报）

【头饰】在马来传统婚礼中，新娘的头饰也是必备品，而吴明倪在婚礼当天头戴的这个传统头饰重达3公斤。（图：星洲日报）

6大仪式照足传统习俗

在访问中，两人也提到了在马来民族的传统婚礼中，对于传统习俗的重视是十分重要的。

结婚进行曲主要有六大仪式，即窥亲（Merisik）、提亲（meminang）、订婚（bertunang）、宗教契约（Akad Nikah）或爱的誓约、草药绘手（Berinai Besar）、并坐礼（Bersanding）。

在窥亲方面，根据习俗，若男生欲迎娶一位未认识的女生，那么通过窥亲，男方就能够视察女方是否已经有了心仪的对象。

再者，透过窥亲这个传统习俗，能让男生在向女生提亲前先取得女方家长的同意。

若窥亲成功，男方和他的亲朋戚友将携带礼品向女方提亲，以表诚意。提亲的过程中，双方家人将会讨论婚嫁详情。

而在马来传统婚礼中，槟榔被视为最重要的聘礼之一。槟榔将由男方准备，女方将会准备置放槟榔叶的器皿（tepak sirih）。

接下来是爱的誓约环节，与华人婚礼当中的注册相当类似，马来民族以这个富有宗教誓约的婚礼仪式，将两人对未来、对于婚姻的约定相守推向了两人心灵的最高点。

值得一提的是，这个Akad Nikah是在一整个婚礼进行式当中，最属庄重的宗教契约。