砂童军设产业发展委会 砂童军理事会会长丹斯里威廉玛旺透露，为了砂拉越童军未来发展

砂童军理事会会长威廉玛旺（前右三）在会议结束后，与众会员合影；前右为砂童军理事会最高理事许毓德。

（古晋22日讯）砂童军理事会会长丹斯里威廉玛旺透露，为了砂拉越童军未来发展，该会今日召开的会议上做出重大决定，即成立产业发展委员会。

广告



他说，此决定也获得众人同意与支持，虽然该会名下拥有许多产业，包括一些来自砂拉越政府捐献的土地和他人捐献的产业，但由于国会宪法所限制，所以这些土地和产业全归全国童军理事会管辖范围内。



“我们今日议决成立以砂童军理事会最高理事许毓德为首的5人产业发展委员会，以负责向全国童军理事会探讨下放产业管理与发展事宜，让我们拥有自主权发展砂童军理事会名下产业，以增加额外收入，进而推动砂拉越童军活动。”



威廉玛旺今日主持砂童军理事会常年理事会议后，召开新闻发布会时说，目前砂拉越童军会员人数超过1万7000人。



他也坚信随着产业发展委员会成立，该会将可进一步探讨可行相关产业合作发展计划，以及各有助于增加砂拉越童军理事会收入的各商机。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



