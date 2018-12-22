李霖泰：高风险工作‧消拯员薪资津贴应检讨 马来西亚防范罪案基金会资深副主席丹斯里李霖泰呼吁政府，重新检讨1万4000多名消防及拯救人员的薪资和其他津贴，包括保险及提供舒适的住宿等福利，使他们能够专注工作。

（吉隆坡22日讯）马来西亚防范罪案基金会资深副主席丹斯里李霖泰呼吁政府，重新检讨1万4000多名消防及拯救人员的薪资和其他津贴，包括保险及提供舒适的住宿等福利，使他们能够专注工作。

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李霖泰发表告指出，许多人没有意识到或不理解消拯员的任务和工作量有多大的风险和不可预测性，特别是除了消防任务之外还参与其他工作的人员。消拯员也负责执行与安全和防火相关的法律，并提供高效和有效的人道主义服务。

他说，早前发生几宗消拯员因公殉职和溺毙事件，消拯员必须接受充足的培训，以应对火灾和各种灾难。

“在这方面，政府应该为人力资源开发提供足够的拨款，使他们具备处理任何紧急情况的高技术和有效技能，特别是如何面对混乱局面；消拯局可以采取更多措施来改善其服务。”

此外，消拯局的培训课程需要根据最新的发展进行更新，并派往海外参加培训和实际操作。消拯局也应该购买先进的机器和设备进行充份的分配，同时必须为所有队员提供最新的个人防护装备（PPE）。