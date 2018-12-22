向国行提呈申请‧马兴业金融Al Rajhi商合并 马兴业金融（MIDF）与大马Al Rajhi银行的合并洽谈已晋入第二阶段，双方将向国家银行提呈申请，以展开正式的业务合并商谈。

（吉隆坡22日讯）马兴业金融（MIDF）与大马Al Rajhi银行的合并洽谈已晋入第二阶段，双方将向国家银行提呈申请，以展开正式的业务合并商谈。

广告

英文财经周刊THE EDGE指出，双方经过初步的接触商谈后，现已致函国行，希望获得国行批准以展开正式洽商。

消息说，“他们正等待国行的首肯，但由于目前是长假期间，相信会到下个月才有回应。”

据悉，马兴业金融直接与大马Al Rajhi银行的沙地阿拉伯大股东展开初步洽谈；大马Al Rajhi银行是（以资产计）全球最大伊斯兰银行——沙地Al Rajhi银行的旗下独资子公司。

马兴业金融是由国民投资公司（PNB）所控制。这项潜在合并将可令马兴业金融扩大业务范畴，可接受客户的存款。完成合并后的资产规模将达15亿至25亿令吉，视交易结构而定。

若决定展开合并，Al Rajhi将成为第二家和本地金融机构合并的外资伊斯兰银行。去年马屋业（MBSB,1171,主板金融服务组）向卡塔尔伊斯兰银行等投资者收购亚洲金融银行。