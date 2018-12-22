美国第三季经济成长下修至3.4％ 美国商务部周五公布，由于消费者支出小幅转弱，美国第三季国内生产总值（GDP）成长年率由3.5%小幅下修至3.4%。

（美国‧华盛顿22日电）美国商务部周五公布，由于消费者支出小幅转弱，美国第三季国内生产总值（GDP）成长年率由3.5%小幅下修至3.4%。

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消费者支出——美国经济成长的主要引擎——由上升3.6%修正为上升3.5%。

企业库存则上升，企业趁加征关税前，加速囤货，库存因而上升。

该数据证实库存大增，使得GDP成长增加2.3%，但贸易赤字则使得GDP成长减少2%。

展望未来，接受MarketWatch调查的分析师平均预估，第四季GDP成长年率将减缓至2.6%，创今年第一季以来最慢成长速度。

密歇根12月消费信心胜预期

密歇根大学12月美国消费者信心指数终值为98.3，高于预期的97.5。

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期内，美国消费者现况指数终值为116.1，高于市场预期的115.2，初值为115.2；11月终值为112.3。

美国消费者预期指数终值为87，市场预期为86.1，初值为86.1；11月终值为88.1。

美国消费者1年通膨预期终值为2.7%，市场预期为2.7%，11月终值为2.8%；美国消费者5年通膨预期终值为2.5%，市场预期为2.4%，11月终值为2.6%。