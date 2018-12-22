全球8股市进入熊市‧欧亚股难逃惨跌 2018年全球股市动荡，美股纳斯达克落入空头市场。美国有线电视新闻网（CNN）报道，从上海到东京、法兰克福到米兰，另有8大股市指数处于空头，已从最近的高点下跌逾20%。

（美国‧纽约22日电）2018年全球股市动荡，美股纳斯达克落入空头市场。美国有线电视新闻网（CNN）报道，从上海到东京、法兰克福到米兰，另有8大股市指数处于空头，已从最近的高点下跌逾20%。

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全球许多市场表现疲弱，源于综合风险强力发酵。

施罗德（Schroders）投资集团执行长哈里森在写给客户的通知指出：“几乎所有市场，无论股市或债券，今年都缩水，因为市场面临利率走升、英国脱欧等政治发展以及美国和中国贸易争端的压力。”

全球经济成长放缓的迹象也引发担忧。国际货币基金（IMF）10月将2019年成长预测砍去0.2%。IMF表示，贸易冲突将使中美成长的速度减慢。

凯投宏观（Capital Economics）首席经济学家席林表示：“明年的经济展望颇具挑战性，这可能对金融市场有重大影响。”他说：“我们预估全球证券市场明年波动依旧，其中美股可能出现最大跌幅。”

贸易紧张气氛袭击全球股市，但中国市场受害最深。

以科技股为主的深圳证券交易所成为全球市场的最大输家，自1月高点至今下跌34%。上海证券交易所6月进入熊市，至今已下挫27%。有许多中国上市公司的香港恒生指数也在9月进入空头市场。

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韩国KOSPI指数已下跌21%；日经指数努力避免走向熊市，目前跌幅约为17.5%，但东证股价指数早已跨越20%的门槛。

在欧洲，德国法兰克福股市自1月起大跌22%，意大利米兰股市跌落近25%，西班牙IBEX指数也跌超过20%。