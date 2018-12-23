杰菲里：来自巫统民统·更多领袖加入立新党 （亚庇22日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸今日披露，继民统党纳巴湾区州议员拿督波比苏安加盟立新党之后，另有数名前沙巴巫统和民统领袖已递交申请表格，加入立新党。

沙巴立新党主席杰菲里吉丁岸披露，有数名前沙巴巫统和民统领袖已递交申请表格，加入立新党。

（亚庇22日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸今日披露，继民统党纳巴湾区州议员拿督波比苏安加盟立新党之后，另有数名前沙巴巫统和民统领袖已递交申请表格，加入立新党。

广告

他表示，刚加盟的政治领袖有金马旺区前州议员拿督鲁宾巴朗，州旅游、文化及环境部前任常务秘书拿督迈克英邦、担布南县议会前任主席等。

“部分前巫统领袖已经提呈入党表格，还有数人有意加入，待一切确定之后我们才公布。我希望新年之后能够确定。”

也是嘉杜文化协会副主席的杰菲里今天出席沙巴丰收节美后陈列馆开幕仪式后，受访时这么表示。

■被禁止谈土团东渡

另外，关于这一阵子挑起的土团党会否东渡沙巴话题，他直言自己被禁止发言。

“他们（土团党）说不会来沙巴，但是却在这里发放入党申请表格，让沙巴人加入，对此我觉得很困惑。”

广告

“针对土团党的事，我很想发表更多，但是不被允许。我只希望他们真的不会进来。”

此外，询及其胞兄，即嘉杜文化协会主席丹斯里百林吉丁岸近期缺席数项嘉杜活动，杰菲里认为对方是因为忙于其他事情而抽不开身，并相信百林会出席未来的活动。