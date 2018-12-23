杰菲里：说好不东渡·土团招沙党员怎搞的？ （亚庇22日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸对土团党公开声明不东渡沙巴，却在沙巴招兵买马的作法感到费解。



（亚庇22日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸对土团党公开声明不东渡沙巴，却在沙巴招兵买马的作法感到费解。

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“他们（土团党）说不会来沙巴，却在这里发放入党申请表格，让沙巴人加入，对此我觉得很困惑。”

“针对土团党的事，我很想发表更多，但不被允许。我只希望他们真的不会进来。”

也是嘉杜文化协会副主席的杰菲里今天出席沙巴丰收节美后陈列馆开幕仪式后，受访时这么表示。

■前巫统领袖 加盟立新党

杰菲里指出，继民统纳巴湾区州议员拿督波比苏安加盟立新党之后，还有数名前沙巴巫统领袖已经和有意加入该党。

他透露，刚加盟立新党的有前金马旺区州议员拿督鲁宾巴朗，前州旅游、文化及环境部常务秘书拿督迈克英邦、前担布南县议会主席等。

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“部分前巫统领袖已经向立新党提呈入党表格，还有数人有意加入，待一切确定之后我们才公布。我希望新年之后能够确定。”

受询及其胞兄，即嘉杜文化协会主席丹斯里百林吉丁岸近期缺席数项嘉杜活动，杰菲里认为对方是因其他事情忙碌而抽不开身，并相信他会出席未来的活动。