“黑五”再跌414点‧美股全周泻1500点 美国股市周五隔夜行情再次暴跌，使得本周道琼斯工商指数跌幅达到7%，写下2008年金融危机以来最糟的一周；科技股为主的纳斯达克指数陷入熊市，标普500指数也很接近熊市，较近期历史高点下降近18%。

（美国‧纽约22日电）美国股市周五隔夜行情再次暴跌，使得本周道琼斯工商指数跌幅达到7%，写下2008年金融危机以来最糟的一周；科技股为主的纳斯达克指数陷入熊市，标普500指数也很接近熊市，较近期历史高点下降近18%。

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联储局（Fed）19日升息，并说将持续让庞大的资产负债表根据目前的速度紧缩，加上政府关门的担忧也导致股市盘中跌至新低！

道指周五再挫414点，累积一周下跌近1500点，平均指数跌幅达到7%，这也是2008年底全球金融危机爆发以来，最大的单周跌幅。

贸易战不停歇，投资人看坏全球经济，导致美股连连番重挫！继20日下跌464点后，21日美股又再下跌。道指早盘一度上涨300点，但不到一小时急杀由红翻黑。

纽约Fed行长威廉姆斯（John Williams）表示，如果经济放缓，Fed可能会在新的一年里重新评估其利率政策和缩减资产负债表。此语一出，股指反弹。但随着投资人将这股反弹视为卖出良机，涨幅逐渐消失。

特朗普总统的贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）告诉《日经新闻》，即使经过90天的贸易停火，美国和中国达成永久性经济协议将是“困难的”，这番话让股指加速跌至盘中低位。

道指终场大跌414.23点或1.81%，以22445.37点作收，全周惨跌6.8%。标准普尔指数跌50.84点或2.06%，收在2416.58点，全周下滑7.0%，为2011年8月以来最大单周跌幅。

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事实上，道指12月以来又惨遭红色猎杀，更陷入“黑色星期五”魔咒，7日狂杀558点、14日再重挫496点，到了21日又跳水414点，连续3周逢“黑五”就大雪崩，且从12月3日高点25826点至今跌幅高达13%，不仅面临熊市前的哀嚎，更见不到触底迹象，这才是市场最担忧的。

纳指入熊 科技股重灾

纳斯达克指数跌195.41点或2.99%，收6333.00点，全周挫8.3%，步入熊市区。

五大科技股FAANG集体重挫，市值较高位蒸发1.2兆美元；其中，Facebook挫逾6%，创去年1月以来新低，亚马逊与Netflix都跌超过5%，苹果下滑3.8%，Alphabet挫近3%。

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相对下，欧洲股市周五成功拉起尾盘，在盘势走稳后作收。伦敦金融时报100指数小涨9.24点或0.14%，收在6721.17点。法兰克福DAX30指数攀升22.72点或0.21%，收10633.82点。巴黎CAC40指数涨1.92点或0.04%，收4694.38点。