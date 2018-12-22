艺人旅游必做二三事 年终是每年的旅游旺季，一年四季都生活在夏天的我们，总想要趁这个季节出去走走，看一看世界，给辛劳工作整年的自己一个年终犒赏，编织美好回忆。

年终是每年的旅游旺季，一年四季都生活在夏天的我们，总想要趁这个季节出去走走，看一看世界，给辛劳工作整年的自己一个年终犒赏，编织美好回忆。

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无论在哪个季节出游，每个人都有不同的出游习惯，例如出发前会做哪些准备？旅游中途又会做哪些事情呢？就让盛天俊、陈慧恬、李伟燊、秦雯彬、宇田、黄启铭、赖淞凤和颜慧萍告诉大家，他们出游时的习惯吧！

颜慧萍

喜欢坐在咖啡座看人群

颜慧萍出发前习惯上网看网民的行程分享、交通路线图，先有个概念，再随着心情，展开旅程。

“旅行是走在街道看别人生活也会有惊喜！”吃美食、逛当地市集是每趟旅游的必定行程，只是以前爱到景点拍照打卡的她，近年反而喜欢静静坐在咖啡座，看着来来往往的人群，感受当地的人文气息，这已经成为她旅途的必定行程之一。

坐在咖啡座观看人群，已成为颜慧萍旅游的必定行程之一。

盛天俊

旅途很随性

许多人出游前都会事先精心规划行程，但盛天俊对“行程”这回事，却表现得比较随心所欲，反而对旅游期间住宿周围环境会比较在意。“我的旅游方式是属于那种走到哪儿就停到哪儿类型，不会特意去规划行程”。

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他出游没有特别携带的东西，只有相机、手机和充电宝是必备品，尽量简单轻便。

盛天俊在旅游沿途喜欢感受当地风土民情，观察当地人的日常作习与周围环境，“旅行要用心去感受，才会让自己有所得益。”他也喜欢买当地出产的面膜和泡面，“感觉这两样物品在不同国家就有不同种类，功效也不一样。”

盛天俊喜欢随性的旅游方式。

李伟燊

习惯规划行程

李伟燊恰好与盛天俊相反，出游前都要先把行程安排好，口袋wifi更是必备品，“行程安排好，旅行就不必担心迷路，口袋wifi是出国必备神器，没有wifi就无法搜寻想去的地方，也无法即时上传照片与朋友、家人分享。”他会去拜访当地神庙，“每个国家的神庙都有一种特别的磁场，让我在事业、人际关系、家庭有一种安全感。”

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李伟燊喜欢出发前先把旅游行程规划好。

陈慧恬

怕“吃”肥备好运动装备

陈慧恬“爱吃”是圈内公开的秘密，旅游肯定要尝遍当地美食，除了“必吃美食”，她也喜欢寻找“合眼缘”的食物，“出去玩，看见什么就吃什么，虽然偶尔会踩到地雷（吃到不好吃的食物），但旅行要这样才好玩啊！”

由于预知出游时或许会“大失控”，除了每天一套换洗衣物，她必定会准备运动装备，以防“吃太多”的罪恶感涌现，可以去运动消脂，她笑着自招：“很多时候，（运动装）都是英雄无用武之地！”

风油之类的基本药物，亦是她“以备不时之需”的必备品。

若买手信给家人或朋友，她都会买食物，特别是饼干，连买手信也离不开吃，不愧是“吃货”！

陈慧恬每趟旅游都“非吃不可”！

秦雯彬

旅游百宝袋

秦雯彬出游前有很多担忧，行李箱会有不同的小包包装置“必需品”，如医药、护肤、护发、女生用品和摄影器材等。由于体质敏感，容易惹蚊，为免旅途中遭受蚊虫骚扰，被叮得遍体麟伤，防蚊药膏和止痒药膏更是她外出必备的随身携带，“因为你不知道旅游要去的地方的环境怎么样，旅游时更加不能缺少防蚊药膏防身！”

每到一个旅游地点，她必会品尝当地美食，她说有些人去到比较落后的国家，或会担心卫生问题，但她没有这个顾忌，喜欢像当地人在路边吃道地食物，“我不担心吃坏肚子，我觉得每个地方都有当地特色的道地美食，难得来到，怎样都要品尝嘛！”每到一个旅游点，她也会买磁贴留念，至今收集不少各地磁贴纪念品，当作自己的旅游印迹！

秦雯彬最怕被蚊虫叮咬，所以防蚊药膏是出游必备品。

黄启铭

美术/博物馆是朝圣地

黄启铭每次出游总会花上2天2夜收拾行李，相机和三角架更是他旅游必备的随行物。以前，他还会固定买旅游指南书籍来计划行程，现在几乎都在网上或IG找资料，尤其是上网搜寻超值机票，“我不介意转机，转机可以省钱，还可以顺便多在一个城市打卡！”

爱摄影的他，当地的美术馆或博物馆是必定的朝圣地，“除了可以最快感受到当地文化，也可以欣赏独特的建筑风格和找到文艺气息的咖啡馆！”此外，他会买小礼物给家里当摆设品，记载旅行的点点滴滴。

很多人喜欢在冬天出游，黄启铭却对秋天情有独钟，“秋天的温度比较容易适应，适合到处步行漫游，不像在夏天的高温下或冬天寒冷时变成赶路的人。

我特别喜欢秋天的景色和衣服颜色，衣服可以做多层次穿搭但又不致于像冬天把自己包裹得像粽子！”

不过，他偶尔也会特选在冬天去一些超人气旅游景点，避免拥挤和排长队伍等状况，“而且照片出来的效果会更好！”不愧是精明的旅游玩咖！

黄启铭喜欢在秋天出游，除了秋天的温度容易适应，另外就是他喜欢秋天的景色和衣服的颜色，可以做多层次穿搭。

宇田

爱冬天出游

宇田出国旅行很随性，说走就走，不会做太多准备，但有3件事则却会再三提醒自己：护照、钱包、颈枕！

“我旅行最爱品尝当地美食，享受吃早餐的时光，喜欢去不同的咖啡馆品尝咖啡，感受和观察景物。”她喜欢冬天出游，“因为天气冷冷的，即使不停的走也不会太累！”

宇田享受吃早餐的时光。

赖淞凤

便利超商打卡

赖淞凤在计划出国旅游前，首先会确保护照没过期！出发前她会先查好当地天气预报、大略交通行程，只携带必需品，无谓加重行李，随性的让自己在旅行时慢慢发现未知的“惊喜”。

爱吃又喜欢逛超市的她，必会打卡便利超商，一是可以解嘴馋，也可以看看当地有售卖哪些新奇有趣的东西，“走累时，我会坐在路边咖啡座或食肆，看着来来往往的行人，试着想像和感受他们的生活方式。”她以前旅行都会买手信或当地特产，但现在却比较注重当下的体验，好好享受旅行的意义！