耗4千万治水·王鸿俊：双溪阿立河拓宽挖深 （山打根22日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，政府将提升位于山打根1哩半，长达3公里的双溪阿立河的河道，解决该河道周边一带经常因豪雨淹水的问题，包括谭公圣祖庙附近一带。

州农业及食品工业部长王鸿俊（右二）视察双溪阿立河，了解提升河道工程的细节。

（山打根22日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，政府将提升位于山打根1哩半，长达3公里的双溪阿立河的河道，解决该河道周边一带经常因豪雨淹水的问题，包括谭公圣祖庙附近一带。

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■耗资4000万令吉

这项工程总共耗资4000万令吉，主要是加宽及加深双溪阿立河道，以防排水不及导致水灾发生。

王鸿俊今早视察相关河道，并于下午1时30分在山打根飞机场贵宾室内召开新闻发布会时，这样表示。

■1月15日开放招标

王鸿俊强调，此工程将透过公开招标方式，招揽适合的承包商，招标详情将于明年1月15日（星期二），以报章广告方式通知承包商，也在明年1月22日（星期二）到有关地点视察。他预计明年4月能顺利完成招标。

王鸿俊相信透过公开招标方式招揽承包商，不仅让这项计划，尤其是招标程序更透明化，也能提升工程的进展效率。

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他欢迎州内，包括本地承包商踊跃竞标，他有信心这项计划将在2至3年内竣工，惠及山打根子民。

谭公庙周边一带经常因豪雨而淹水。

■1亿6000万工程供招标

此外，王鸿俊披露，州政府预计明年将会提供将近1亿6000万令吉充作州内河道加宽加深工程，以公开招标方式，招揽承包商。

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“新州政府会确保拥有足够的预算及资金才进行招标，以免出现如前朝政府般，开出许多工程招标予承包商，却无力缴付款项，导致各项工程被迫搁置。”

另外，根据谭公庙工作人员及谭公庙附近的启华小学保安透露，该区曾因连续下起倾盆大雨，导致水涨约1尺，附近的道路几乎被积水淹没，惟今年暂时没再发生淹水事故。