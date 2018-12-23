只要伊单位机构许可·丰收节选美赛不拒穆斯林 （亚庇22日讯）嘉杜文化协会妇女理事会主席祖安娜吉丁岸表示，每年一度的丰收节选美比赛从未拒绝让穆斯林参赛，只是参赛者必须先获得伊斯兰相关单位或机构同意，才可成为佳丽之一。





沙巴丰收节美后陈列馆内展示历届美后参赛服饰。

（亚庇22日讯）嘉杜文化协会妇女理事会主席祖安娜吉丁岸表示，每年一度的丰收节选美比赛从未拒绝让穆斯林参赛，只是参赛者必须先获得伊斯兰相关单位或机构同意，才可成为佳丽之一。

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■重在文化 无关宗教

祖安娜指出，配合丰收节举行的选美比赛是著重于文化，不存在宗教因素，因此只要是拥有嘉杜背景的年轻女性都有资格参加选美比赛。

她今日在沙巴丰收节美后陈列馆开幕仪式后，受访有关嘉杜文化协会妇女理事会是否有计划将丰收节选美赛公开给穆斯林参赛一事，如是回应。

祖安娜说，选美赛一直以来都开放给穆斯林，只是参赛者需要获得伊斯兰相关单位或机构的同意，以避免发生佳丽当选之后，后冠遭剥夺的情况。

她也强调，嘉杜族是多元宗教信仰的种族，致力于推广传统文化包括服饰、母语等，而丰收节选美赛除了为传承文化，也向年轻一代灌输人道主义、志愿服务等正面的道德价值观。

同时，祖安娜透露嘉杜文化协会妇女理事会过去曾致函询问伊斯兰相关单位或机构，所接到的答覆是穆斯林女性禁止参加选美活动。

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“无论如何，我们还会继续尝试争取，因为我们知道有许多年轻人都希望参赛，过去也有一些地区尝试派出穆斯林参赛。”

嘉达山杜顺文化协会中心

设陈列馆展美后“战袍”

位于兵南邦的嘉达山杜顺文化协会中心（KDCA）增设沙巴丰收节美后陈列馆（Unduk Ngadau Gallery），展出丰收节选美比赛的发展历程。

配合沙巴丰收节庆典举行的选美比赛，是每年备受瞩目的焦点活动，该赛事自1960年举行，已产生多达58名冠军美后。

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新开设的陈列馆内，展示历届美后参赛时穿著的服饰，让嘉杜族人和访客可看到传统服饰不断适应时代的演变过程。

嘉杜文化协会主席丹斯里百林吉丁岸今日在开幕礼上表示，陈列馆能够向年轻一代展示州内各地的传统服饰特色，有效地传承祖先遗留的服饰文化。

百林指出，随著时代变迁和社会不断发展，传统服饰的保存更显得重要，可供未来几代人参考研究。

未克出席的他是交由嘉杜文化协会副主席拿督克伦斯邦古士代读演词。

■佳丽须说母语

百林赞扬嘉杜文化协会妇女理事会7年前提倡“回到基础”，要求参赛佳丽必须会说母语，使选美比赛的焦点不只落在美貌上，也强调美貌与智慧并重。

“近年来的赛事，我们可看到佳丽在问答环节时，都能以流利母语对答。这显示年轻一代愿意学习母语，拥有民族自豪感。”

■展出7套服饰

嘉杜文化协会妇女理事会主席祖安娜吉丁岸指出，丰收节美后陈列馆目前共展出7套服饰，未来还会增加。

祖安娜表示，陈列馆不只展出丰收节美后的历史和演变，也有嘉杜妇女包括女祭司（Bobolian）的角色、贡献与功绩，以及嘉杜文化的历史资料，有助于加强族人与各界对嘉杜文化的认识。



兵南邦嘉达山杜顺文化协会中心（KDCA）新增设的沙巴丰收节美后陈列馆内，其中一角介绍1960年至今的丰收节冠军美后。图为嘉杜文化协会副主席克伦斯（左）与其中两届美后讨论照片人物。





其中9届的沙巴丰收节美后出席见证沙巴丰收节美后陈列馆开幕仪式。



