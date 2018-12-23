马迪乌斯：缺幸群体需关心·自闭症中心年初成立 （亚庇22日讯）沙巴首个自闭症儿中心有望于明年初成立。

约30名自闭症儿在父母陪同下参加太平洋商业中心与沙巴自闭症协会联办的圣诞派对。次排持模拟支票者（左起）为沙自闭症协会主席珍妮佛、太平洋商业中心总经理赵育培及副首长马迪乌斯政治秘书艾伯。

（亚庇22日讯）沙巴首个自闭症儿中心有望于明年初成立。

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副首长拿督斯里马迪乌斯表示，这个中心是在大马自闭症协会（NASOM）等非政府组织，与政府相关单位的合作之下设立。

“除了作为这些特殊儿童的康复训练中心，该中心也为父母、教师及社区居民提供了解自闭症的知识和教育。”

他赞扬太平洋商业中心管理公司以行动支持沙巴自闭症协会，为自闭症的孩子和父母带来希望。

也是沙自闭症协会赞助人的马迪乌斯强调，社会上的缺幸群体需要政府、私人界以及非政府组织的支持，欢迎各单位共同参与，支持自闭症儿等弱势团体的活动。

他是为太平洋商业中心与沙巴自闭症协会联办的自闭症圣诞派对致开幕词时，如是说。马迪乌斯未克出席，由其政治秘书艾伯宾嘉山代表致词。

■沙缺特殊教育学校

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较早前，沙自闭症协会主席珍妮佛巴兰丁表示，本州非常缺乏特殊教育学校，尤其是缺乏掌握自闭症儿教学的专业教员。

“我们希望家有自闭症孩子的父母，把孩子送到中心接受教育。”

她说，该中心成立不久，仍需要多方面的建设，例如医疗设施不足和缺乏训练有素的人员。

上述活动获得太平洋商业中心抛砖引玉，捐献7630令吉，希望引起社会对自闭症的关心与资助。

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约30名自闭症儿及他们的父母今日受邀出席圣诞派对，与嘉宾共度温馨欢乐时光。出席者包括太平洋商业中心总经理赵育培。