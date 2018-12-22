美促华改变工贸政策‧纳瓦罗：否则难达协议 美国白宫贸易顾问纳瓦罗说，除非中国准备全面改变其工业贸易政策，否则中美在90天谈判期限后，“很难”达成协议。

（美国‧华盛顿22日讯）美国白宫贸易顾问纳瓦罗说，除非中国准备全面改变其工业贸易政策，否则中美在90天谈判期限后，“很难”达成协议。

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属鹰派的纳瓦罗接受《日本经济新闻》访问时说，美国不会接受“不彻底的措施”，中国必须回应美方所有关注事项，双方才可达成协议。这些事项包括强迫技术转移、网络入侵美国企业、国家指示的投资、关税与非关税贸易壁垒。

他说：“基本上，中国正追赶我们的技术，试图偷走日本、美国和欧洲的未来。”他说，中国的《中国制造2025》计划，“标志中国未来成为工业强国的战略”。虽然注意到中国近日已不再公开谈论《中国制造2025》计划，但“在日本或美国，无人会真的相信他们已放弃《中国制造2025》的目标”。

早前有专家小组列出53个中国经济侵略的例子，包括在“海外市场以低于成本价倾销”和“为发展中国家提供融资令对方陷入债务陷阱”，纳瓦罗表示列表上所有例子，都违反世贸组织的条规，中国必须回应所有问题，方可令谈判成功。

中国明年列对美谈判为重任

在北京，为期3天的中央经济工作会议周五闭幕。在中美贸易战背景下，明年要做的7项重点工作任务中，包括落实阿根廷中美元首会晤共识，推进中美经贸磋商。

中央经济工作会议是中国最高级别经济工作会议，目标是为来年的中国经济发展作出部署。