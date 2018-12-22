赛沙迪促瓦达姆迪辞职风波·蓝卡巴星：部长争执反映希盟内阁不和谐 行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星遗憾，青体部长赛沙迪与槟第二副首长拉玛沙米针对促请首相署部长瓦达姆迪辞职课题的争执，反映出希盟内阁成员之间的不和谐。

（槟城22日讯）行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星遗憾，青体部长赛沙迪与槟第二副首长拉玛沙米针对促请首相署部长瓦达姆迪辞职课题的争执，反映出希盟内阁成员之间的不和谐。

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他今天发文告说，他无意公开指出谁对谁错，他要声明的是，一名部长公开要另一名内阁成员辞职，肯定是错误之举，原因是这有违良好的内阁集体职责既定惯例。

他说，即使个人并不同意，在宪法之下的国会制度惯例，内阁成员须遵循集体职责，即支持所有内阁的决策。

他说，不管各内阁成员是否同意瓦达姆迪在雪州兴都庙骚乱事件的处理方式，但若为此而公开要瓦达姆迪辞职，则引发另一个问题，即违反一个政府内阁的集体职责既定惯例。

蓝卡巴星说，瓦达姆迪可以受民众的责难，也可以被首相谴责，但不应该被其他内阁同僚谴责。

他认为来自内阁同僚的公开谴责，会损及人民对内阁和谐稳定的信心，也将导致有关事件更混乱，而这是应该避免的。

“内阁成员须停止类似的行为，以免影响希盟政权的健全发展。”