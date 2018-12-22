未通过临时拨款‧美国政府局部停摆 在参议院未通过包括兴建美墨边境围墙经费在内的临时拨款，而参议院和众议院周五晚均决定暂时休会后，美国政府于周五午夜（大马时间周六下午1时）开始局部停摆，影响最少80万名联邦政府职员。

美国国会参议院在周五午夜限期前，无法通过包括动用逾50亿美元兴建墨西哥边境围墙的临时拨款法案，政府部门在大马时间周六下午1时开始局部停摆，影响最少80万名联邦政府职员。（图：法新社）

（美国‧华盛顿22日讯）在参议院未通过包括兴建美墨边境围墙经费在内的临时拨款，而参议院和众议院周五晚均决定暂时休会后，美国政府于周五午夜（大马时间周六下午1时）开始局部停摆，影响最少80万名联邦政府职员。

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此次受到影响的政府部门占到美国所有政府部门的四分一，其中包括国土安全部、国务院、司法部、交通部及内政部等。这也是美国政府近40年来首次出现一年内关门三次的局面。

特朗普正寻求一笔50亿美元（约206亿令吉）拨款，用于兴建美墨边境围墙。由于受到民主党人坚决反对，要通过这项复杂的法案困难重重。

目前未知停摆状态会持续多久，但在圣诞假期前，成千上万公务员要么被解雇，要么就被迫无薪工作。

特朗普在社交媒体表示，一旦政府暂停运作，将会持续一段很长时间，并指控民主党不支持法案，须为政府“停摆”负责。

他表示，“我们即将关门。我们无计可施，因为需要民主党给我们选票”，“希望停摆状态不会太久。”

目前，众议院订于周六中午（大马时间星期日凌晨1时）复会。

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几位参议员告诉记者，两党国会领袖与包括副总统彭斯、第一女婿库什纳及即将上任的代理参谋长穆尔瓦尼在内的白宫官员，正私下协商。

特朗普原计划于周五晚飞往佛罗里达州度圣诞假期，不过白宫说总统展延了行程，会留在华盛顿全力挽救。