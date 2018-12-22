首次正式要求‧加拿大促中国释放2被扣公民 加拿大公民康明凯和斯帕沃被指在中国涉嫌从事危害中国国家安全的活动遭扣押，加拿大政府周五首次正式要求中国放人。

（加拿大‧多伦多22日讯）加拿大公民康明凯和斯帕沃被指在中国涉嫌从事危害中国国家安全的活动遭扣押，加拿大政府周五首次正式要求中国放人。

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加拿大外长方慧兰发表声明，表示对中国当局本月早前随意拘押两名加拿大公民感到深切忧虑，促请中方马上放人。方慧兰强调加拿大是法治国家，华为首席财务官孟晚舟正面对公平、公正及透明的法律程序，重申加拿大尊重国际协议，包括与美国之间的引渡条约，形容法治是自由社会的基础，渥太华当局会捍卫和履行此原则。

加拿大高层官员透露，政府周五传召中国驻加拿大大使，表明渥太华当局的立场。

加国内部因华为风波备受压力，总理杜鲁多周三曾表示，将事件放大及政治化都没有好处，要求中国放人反而会不得要领，当局的最终目的是要确保加拿大公民获释及安全回国。惟反对派直指不能接受其取态。方慧兰今次的声明显示渥太华立场转趋强硬。

美国、英国及欧盟亦发声明，表示支持加拿大。

美国国务院发言人帕拉迪诺表示，加拿大是合法地逮捕孟晚舟，对于中国拘禁两名加拿大公民深表关切，要求中方立即放人；又指美加同意法治为自由社会的基础，将共同捍卫并维护此原则。上周，美国国务卿蓬佩奥亦要求放人。

此外，欧盟亦表示，中国扣留康明凯及斯帕沃的原因，引起外界担忧在华的合法研究及商业活动。

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中方指依法保障权益

针对路透社报道，康明凯被关押地点不明，且被禁止会见律师，每月只能有一次领事探望，日夜受审，睡觉不能熄灯；中国外交部回应称，中方依法保障他各项合法权益和人道主义待遇。