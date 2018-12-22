美国不控刘强东性侵‧未否认出轨 向妻道歉 中国电商巨企京东创办人刘强东在美国涉嫌性侵案，检方决定不起诉，这也意味着该案正式结案，刘强东无罪。但刘强东方面并未否认出轨，称当天双方的行为是自愿的。刘强东也透过声明表示，事发当日的行为都给家庭、特别是妻子章泽天（奶茶妹妹）造成巨大的伤害，盼妻子能接受他最诚恳的道歉。

刘强东甩难，京东股价逆市升5.88%。图为2014年刘强东在纽约庆祝其公司首次公开募股。刘强东是农民之子，1990年代创办京东，成为电商龙头，个人财产达75亿美元。（图：美联社）

（明尼阿波利斯22日讯）中国电商巨企京东创办人刘强东在美国涉嫌性侵案，检方决定不起诉，这也意味着该案正式结案，刘强东无罪。但刘强东方面并未否认出轨，称当天双方的行为是自愿的。刘强东也透过声明表示，事发当日的行为都给家庭、特别是妻子章泽天（奶茶妹妹）造成巨大的伤害，盼妻子能接受他最诚恳的道歉。

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检方：存证据问题

刘强东于8月份到明尼阿波利斯，参加他在明尼苏达大学卡尔森管理学院就读的工商管理博士课程，其后卷入性侵一名女留学生的疑云，明尼苏达州检方周五表示，本案案情复杂，存有“证据问题”，决定不起诉。

亨内平郡检察官弗里曼透过声明指出，经明尼阿波利斯警察局性犯罪组的彻底调查和4名性侵问题资深检察官的认真审议，兹判定存在严重证据问题，不大可能提出可排除合理存疑而定罪的刑事指控。

声明还说：“与许多性侵案一样，这是一个复杂的局面。与其它一些性侵案类似的还有，嫌疑人坚称性行为是两厢情愿的。我们审议了监控视频、短信、警察随身佩戴的摄像机拍下的视频和证人陈述，明显的是，我们无法达到我们的举证责任标准，因此无法提出指控。”

他也说，“案件结果与刘强东作为一个富有的外国商人无关。”声明并表示，由于不希望让那位年轻女子再次受到伤害，所以不会披露细节。

刘强东获不起诉消息发布后，京东股价一路飙升，闭市时上涨5.9%。京东也在第一时间发布声明，对这项决定表示欢迎，并指京东集团将继续致力于为全球客户和合作伙伴提供最好的服务，为投资者创造长期价值。

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这起案件引起中国国内高度关注，按照明州法律，一级性侵罪的最重处罚为30年监禁。不过，刘强东仍可能面临民事赔偿。

女方拟提民事诉讼

指控刘强东性侵的女生的代表律师弗罗林周五表示，他的客户将提起民事诉讼，称他们期待民事陪审团听取“完整的故事”，并确定刘强东、京东及其代表是否应对当晚的事件负责。弗罗林未透露进一步细节，但向美联社表示，会在美国提出起诉。

弗罗林稍早抨击了检方的决定，并说，检方的不起诉决定，说明了为甚么性侵受害者不敢站出来。他在声明中指出，调查人员从未见过受害者，也从未寻求同她的律师会面。

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亨内平检察官办公室未对弗罗林的声明作出回应。不过，明州警方发言人艾尔德称，警方与受害者交谈了“数次”。

弗罗林在发给路透社的声明中指，“女方会说出她的经历，作为律师，不会允许让她的尊严扫地。”

弗罗林指，事发当天，受害者是志愿者身份赴晚宴，受害者因这些有权有势的人祝酒而被迫喝酒。

据指，受害者可以发起民事诉讼，基于事发时当事人行为，状告刘强东对其构成“非法限制自由”，“故意导致精神损害”等民事侵权行为，从而要求获得经济赔偿。这也是检方在作出不起诉决定后，受害者唯一可以选择的途径。

刘强东代律师布利斯伯斯发表声明，称检方的决定证实了从一开始就坚信的——刘强东是无辜的，他称刘强东“因虚假指控被逮捕，在他全面配合调查之后，司法部门的结论证明了他是无辜的。”

布利斯伯斯称，虽然检方不起诉，但刘强东的名誉已经严重受损。他又指，“有人在调查期间不断散布大量的不实和误导信息，基于对法律程序的尊重以及等待检方的最终决定，我们对此均未加评论，希望今天的结论和将来警方调查人员公布的证据可以澄清此前大量流传的错误信息和猜测。”

刘强东声明指出，事发当天他的行为给家庭、特别是妻子造成了巨大的伤害。他已第一时间向妻子坦承事实，盼对方可以接受他最诚恳的道歉。（图：互联网）

刘：全力弥补对家庭创伤

刘强东本人在微博上发表468字声明，称这个结果证明了他“没有触犯任何法律”，但透露对妻子造成巨大的伤害“感到十分自责后悔”，表示在第一时间就已经向她坦承事实，未来会尽全力去弥补此事对家庭的创伤，重新担当起丈夫的责任。

刘续称，过去几个月，“我在美国的事情”受到各界关注，他为免干扰司法公正、美国警方和检方的独立调查，“尽管有人散布误导讯息，但我本人无法为自己辩护”。他表示已经配合当局调查，“这个结果证明了自始至终我都没有触犯任何法律”。

他又表示，在这段煎熬的日子里，我特别感激京东的每一位同事，他们每天都在顶着舆论压力工作。我恳请大家不要由于我的事情再去苛责、议论他们，他们只是一群努力工作的普通年轻人。现在，我唯一能够为他们做的就是更加努力的投入到工作当中，和他们一起让公司发展的更好，让他们过上更好的生活。只有这样，才是我对他们最好的交代！”

刘强东的声明在社交媒体上引起热议，有网民表示，“那就是承认出轨了？”“划重点，承认婚内出轨，但不承认强奸。”“总结：没有触犯法律，但触犯了道德。”“没用的，人设已经垮了！”

还有网民调侃刘强东的声明：“我是出轨，不是强奸，双方自愿，老婆对不起，我一点事儿没有，是这样？”“我快吐了。”

律师：女方多次威胁索钱

刘强东的代理律师亦发声明称，女方在几次通话和短信沟通中反复索要钱财，并威胁如果她的要求得不到满足就要将此事公开并起诉刘强东。

该律师在声明中表示，刘强东事前不认识女方，刘和助理也没邀请她参加晚宴，亦没有安排其坐在刘的身边；聚餐时2人都喝了酒，期间女事主曾主动向刘敬酒又自己斟酒，但双方都没喝醉。晚宴后众人转到另一处地方继续聚会，女事主表示参加，所以跟刘和他的两名助理一起乘车前往；在车上，助理目睹女事主主动与刘亲热，期间没表现出任何拒绝或不情愿行为。

到达目的地后，女事主向刘强东建议去她的公寓，2人于是回到车上，并把公寓地址输入司机的手机；抵达后，女事主挽著刘肩膊入内，期间有公寓住户在走廊与2人相遇，看到他们都没有喝醉，女事主还面露微笑，而之后在房间里发生的事都是双方自愿，并一同入睡。直至数小时后有警员敲门，并把刘和女事主带到屋外，然后与女事主谈了约30分钟。女事主其后向刘道歉，警员将刘送回酒店。

女事主之后向刘强东的助理发短讯要求与他见面，并获刘同意与她在学校见面，但当刘抵达后不久便被警员逮捕。律师指刘当时未与女事主会面，但见到一名男子疑在拍摄刘被逮捕的过程，该片段事后被媒体公开。

在刘强东被扣押获释放后，律师曾按女事主要求致电对方，并多次索取金钱，否则公开事件及对刘提出起诉，但他坚拒谈判。律师强调，刘过去没有、将来也不会答应女事主用钱和解的要求，并澄清之早网传有关给钱私了的传闻都是谣言。