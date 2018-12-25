【专栏】龚万辉·大迁徙时代的终末旅行 当初计划这敞旅行，打开网上地图，对那些毗邻相接的小国全无概念。国界是一道一道曲折的虚线，有时因为一条河流，或者一座山脉的阻隔，变成了我的这边，和你的那边；也许更多时候，是因为权力和历史的拉扯，把土地分成锯齿状的裂缝，无从再接合回去。

当初计划这敞旅行，打开网上地图，对那些毗邻相接的小国全无概念。国界是一道一道曲折的虚线，有时因为一条河流，或者一座山脉的阻隔，变成了我的这边，和你的那边；也许更多时候，是因为权力和历史的拉扯，把土地分成锯齿状的裂缝，无从再接合回去。想像的欧洲大陆，那些被陆地包围，完全不会看到海的国度。想像小说中阴郁寒冷的场景，或者马格利特的油画里，那些戴着圆礼帽的路人，穿着大衣飘浮在有雕像矗立的广场。

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如果依照他原本的旅行计划，将一路沿着纵贯的铁道，穿越地图上的虚线，从一个国，到另一个国。或者更精确一点说，从一座城市，晃荡到另一座城市，都是好几小时起跳的遥远路程，以及沿路未知的窗景和彼此陌生却挨挤同坐的背包旅客。而他其实不曾有过这样的体验，也无从想像自己将在这趟火车旅途中看见什么，会遇见怎么样的人。以往都是以飞行让旅程缩至最短，一大段像失忆那样的空白窗景之后就着陆抵达。如今却在国界之间，科幻地穿过看不见的薄膜，到另一边去。而语言和货币，一瞬间就切换成不同的符号和价值。

他转换了几趟列车，才终于抵达法国南部的亚维农。走出了火车站，正吹起风，梧桐树叶摇晃、摩擦出的声音，竟和海浪那么像。这座小城，到处种满了梧桐树。叶子开始褪去绿色，但又还没到变黄的时节，像是秋天要来不来。外头总是耀眼阳光，天空一朵云都没有。

小城的铁路连往其他城镇，像星座的虚线，往往二十几分钟的火车，就可以抵达另一座城。不同的南法小城，拥有不同的个性。轻轻巧巧的索格岛，一边是路，一边就是河。走在树荫底，几只鸭子闲闲地在河里划水；而留下了千年历史遗迹的亚尔，则有一种庄严和落寞。梵谷曾经住在这里，留下了一些风景画。而他路过梵谷画过的星空咖啡馆，以及曾经收容他的精神疗养院，里头还种着画里的那棵树，镉黄色的墙，蓝色的门。

然而他总是又搭火车回到亚维农。来此之前，他只知道毕卡索的《亚维农少女》，后来才知道误会了。毕卡索的亚维农并不是这里，而是巴塞隆纳的一条街名。而他住在亚维农城墙之内的日租小公寓。那是真正的城墙，牙齿那样伸向天际的城垛，还有铳孔。到了傍晚，原本灰褐色的石砖，会多了一层温暖的色彩。整个旧城区被城墙围成一个圈，像是漫画《进击的巨人》里头，那被圈起来的中世纪小城；亦像是自古以来，这里就眷养着一泡一泡的幻梦。离开城墙再走一走，就可以到贝内泽桥。贝内泽桥是一座断桥，圆拱型的桥墩伸向隆河，却断了一大截。

据说许多年以前，牧童梦里天使来报，要建一座桥，小城的人们就忙碌起来。但隆河常常泛滥，几百年前修修建建，几百年后的大洪水把桥冲坏了，再也没人想把它修好。沿着石桥走，会走到隆河的河心，遥遥望着宽广河面，却到不了对岸。

这似乎就是这座城的隐喻。筑梦的徒劳，和停止的时间。一座巨大的石桥失去了它最原有的功能，似乎也就此断开了时间的索链。他以为这里就是这趟旅程的终点了。时间至此就不再像铁路那样往前无限伸延了。而石桥经过好几个世纪，慢慢地变成了一个遗迹。许多的故事也变成了一个一个的圆圈。他走到河，就是这座城的边境。他走到桥的尽头，然后就只能再折返回来，再看一次倒带的风景。