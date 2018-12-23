坤甸领事馆协调·被拐少女 周一回家 （亚庇22日讯）早前遭拐到印尼奴奴干县的姆律裔少女，在我国政府、大马驻坤甸市领事馆、马来西亚姆律福利文化协会（PKKMM）等协助下，终于能够回到根地咬家园。

被拐带的姆律裔少女（坐者右）在大马驻坤甸市领事馆代表协助下办理文件。

（亚庇22日讯）早前遭拐到印尼奴奴干县的姆律裔少女，在我国政府、大马驻坤甸市领事馆、马来西亚姆律福利文化协会（PKKMM）等协助下，终于能够回到根地咬家园。

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该名15岁的少女预料将于周一，在父亲陪同下从奴奴干路经斗湖返回根地咬。

■无身份证明回国受阻

大马姆律福利文化协会主席雷蒙阿华指出，该名少女日前被拐带到奴奴干，因无法出示身份证明和旅行证件，欲回国时受阻。

雷蒙表示，在大马驻坤甸市领事馆与奴奴干警方和移民局协调下，以及我国政府派遣代表前去，顺利办理文件和相关工作。

他称，事发过程，印尼当地的姆律族群及非政府组织也热心给予协助。

■宜设北加里曼丹领事馆

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对于今次的事件，雷蒙认为我国政府有必要通过内政部，在北加里曼丹设立领事馆，方便大马公民进行各项事务。

他说，目前我国只有在坤甸设有领事馆，而坤甸与奴奴干距离相当遥远。