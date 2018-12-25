陈政欣·黑狗传说（上） 这黑狗，好多年来，总是会在不经意间，在某种特殊的时段里，它突然出现，又骤然消失。接着棺材业的生意会兴隆顺畅一阵子，然后又趋沉稳。

（图：衣谷化十）

0.

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武吉镇里到处有狗。

那年代，还没有庞物这名词，狗也是镇民大都养着来守门的，是屋子的篱笆，是街道的守卫，是阴影的埋伏，是魂魄的暗哨。

风起云遮的夜晚，是狗儿们狂啸傲笑的狂欢，阵阵的咆哮长号，总是让镇民们感觉到空气里流窜着的寒意，整个市镇都被狗辈们统治着了。

镇民们都豢养，或者不反对豢养。反正有狗上门讨食，或盘腿绕脚纠缠着的，镇民们都不会恶意驱逐，最多顿下脚腿，吆喝一声，然后还是会把嘴里的嚼咬物，啐吐到地面，让狗儿们都有一餐温饱。

但武吉镇上有条黑狗，却是穿越时空，从祖辈们的记忆里，就一直存在着的；存在武吉镇上某个黑暗的角落阴影里。镇民们都认为，武吉镇周围五公里内的狗群家族，就是由这只黑狗统率着。

在巴刹的菜摊格上做买卖都近六十多年的德叔就曾说过：“我认识它。那条黑狗。我十岁从汕头下海过番，第一晚在这巴刹摊格上的木板上倒下，眼还没闭上，就有条黑黝黝一身油亮的黑狗，双眼灼灼，口露出近六吋的血红舌头，悄无声息地在我眼前走过。它看了我一眼，过后回头再看我一眼。这两眼，我跟它的眼光是对视着的。那眼神里，就是有一种知己知彼的体会。从此以后，我就能从对视的眼光里认出它，不论是在哪一个年月日，只要是它的眼跟我对视，我们彼此就能意会，彼此就能灵犀互通。”

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德叔今年都有七十多岁了，巴刹的蔬菜买卖生意早已传到孙辈们的手上，但这一身清健的老人，还是会差三错四地来到午后人潮渐退的巴刹，巡视市场。老朋友是没剩几个了，所以他来，是想找个听众，无论是大人小孩，或是马来人或是印度人，他都愿意为任何聆听者，讲述这武吉镇上的传奇故事，或这条黑狗的魔幻轶事。

还别说，德叔那腔巴刹马来语，还真能正确地表达了他所要讲述的传说。

黑狗的轶事，说是武吉镇上的一则传奇，还真的是一则够格的传说。

不只是德叔与黑狗有过邂逅相遇的缘份，马来人族群和印度人族群里，都有相似的说法，即便是武吉镇上华裔族群不同年龄层的某些人，都相信着，武吉镇上有一条黑狗，是穿越过时空，一直都是活在武吉镇上的某个角落的记忆里。只要在任何历史的转折处，只要武吉镇面临任何变异，这黑狗，都会施施然地，在某个暗黑角落处，蓦然出现。

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1.

那一年，槟榔屿刚受到日本空军的轰炸后，隔几天，就有一支整百人的日本先行部队骑着脚踏车，进入武吉镇上，并驻扎在火车站周围。

当天下午，一支步兵就奉命来到武吉镇上的地标建筑，也是镇上最高楼屋的“旭日学校”前，在军官的指挥下，把学校里还在上课的师生驱逐。掌校的福建秀才校长颤栗着身子还想向日军队长讨个说法，却被几个嚣张跋扈的日军踹倒。幸好有个会讲闽南语的日军上前扶起老秀才，并告诉周围的群众，说是军部要接收这三层的楼房，作为日军进驻武吉镇上的司令部，这学校里什么的，都撤了。

镇民们这才意识到，这支日本侵略军占领了武吉镇；军队里还有个台湾人。

傍晚，大堆学校的书本文件，各类垃圾杂物废料及破损的家具，都被甩抛丢弃到三层楼处的马路上，最后是那块“旭日学校”匾额，被四个兵士一把从三层楼屋顶处拉扯抛下，坠落路面时竟然崩裂成两段。

这时，夜色也逐渐浓郁，温度骤降。当时在现场围观的人，过后都言之凿凿地说，确实有阵阴风在众人脚处盘旋回转。

一位日本军官提了个油桶走前来，指示士兵把匾额抛弃到杂物堆上，并把油桶的煤油浇洒。然后他一脸坏笑，盈然地走前，擦了支火柴往前一抛，眼望着雄雄烈火冉冉升起。

军官转身，却瞥见一只黝黑油亮的黑狗，无声无息地，前肢并立端坐在火堆前，一头微扬目光炯炯地瞪视着他。他也不在意地，转身，拔军刀，再回旋一挥一甩，黑狗的头颅立即仰空飞起，带着一拨黑红的绸缎带在空中扬溅，然后跌落在武吉镇民前方。让众镇民怔忡的是，这狗头端端正正地落在地面，一双狗眼还灼灼，望向军官站立处。众镇民不由一阵惊呼惧喊。

这是第一次黑狗在众目睽睽的场合下出现。在场见证的有德叔，马来警员拉欣，印度警长玛目。

那晚，武吉镇内的狗群彻夜狂啸怒号。

那晚，让人悚惧的阴影在镇内各处流窜。

那晚，镇内寒流阴风四处漫延泛溢。

镇民们都确凿地见证了黑狗的头颅在空中飞起，也见证了那没了头颅的狗身溅着一片血红，却端坐在火堆前的空地上。

翌日，路经三层楼司令部的镇民们，发觉那黑狗的尸身与头颅都不见了。

是什么人挺身处理了，镇民们不在意，反正一整夜狗群的呼啸狂吠与怒吼悲号，也足以发泄狗群们的愤慨。

一九四一年尾日本侵略军占领武吉镇时，德叔才四十开外。德叔当时就跟人们说，这黑狗他认得。当年他十岁，被堂兄从汕头带到武吉镇，第一个晚上就睡在堂兄这巴刹摊格上的木板床，这只黑狗就在他的木板前，施然走过时，它还跟他对视，眼眸对眼眸地像是熟悉已久的交心朋友，经过后它还特意转过头来再跟他对视一眼。就是这条狗，德叔是斩钉截铁地认定，这条他相识几十年的黑狗，就在那晚，被日本鬼子斩首了。

当时，德叔身边的友人还调侃说狗没可能有三十年的寿命。但德叔还是坚持不渝地说，那晚日本军官挥刀斩扫前的那一瞬间，那黑狗回首望了他一眼，而黑狗的这一回眸，与他对视的眼神里，就蕴含着他与它之间对视里的默契与灵犀。

但那天傍晚坐在骑楼下屋柱旁阴影里纳凉的棺材婶却断然拒绝这只黑狗已被斩首的说法。

得发寿板店老板娘，武吉镇上的居民背地里都叫她棺材婶，面对面时称呼她为得发婶的掌柜。在棺材叔（得发叔）去世后，她就带着一男一女承继了得发寿板店的生意，掌管了武吉镇上大半的棺材买卖。

得发寿板店就座落在三层楼对面警察局后方斜角约两百尺外大街那排两层店屋里的某一间。那天，她就听街坊的传言，说是日本皇军占领了武吉镇，印度警长和马来警员们都逃命去了。

虽说是换了政府，但根据她家翁得发他爸生前的说法，换了个政府，对他家的祖传寿板业，是会有所佐助的。

下午时，她就让两个伙计把寿板店的大门关上，还告诉他们明天不用到店里来，就在家里观望形势。晚饭过后，打发两个儿女上楼进房睡觉，她还是禁不住好奇的心思，把大门虚掩，就着把短凳，悄悄地蹲坐在骑楼屋柱的阴影里，窥探着街头巷尾的动静。

街头前方传来了杂乱的噪声。路过的人都说日本人要把“旭日学校”拆了。红毛的英国政府都逃散了。马来亚和武吉镇都换政府了。

棺材婶从暗影里伸头望向街头，只见烈火的火舌，挟带着霹叭声，在警察局前方升起。

这时，她瞥见一头黑黝油亮，足有三尺高的黑狗在她的视窗里窜飞而过。

急速的飞跃中，这黑狗还转过头跟她对瞥一眼。这眼神，在棺材婶的记忆深处，曾有几次的对视。棺材婶认识这只狗。

这黑狗，好多年来，总是会在不经意间，在某种特殊的时段里，它突然出现，又骤然消失。接着棺材业的生意会兴隆顺畅一阵子，然后又趋沉稳。

这是棺材婶多年来观察与见证后，却不曾也不敢跟得发叔透露的经验和想法。这是棺材业最忌讳的说法。

所以棺材婶言之凿凿，那黑狗还是活生生地存在着的。

翌日，人们告诉她日本军官昨晚在三层楼前斩首了一条黑色的狗，而且还有众人围观见证，棺材婶还是拒绝接受众人的说法，并说那黑狗还在她眼前，飞窜跃跳，驰骋逃脱了。

棺材婶不能也不愿意接受黑狗被斩首的说法，但经过几天来每个路过的镇民乡亲的指证和游说，她终于说：那这黑狗已经是神明了。

所谓神明，就是武吉镇上潮州人说的：神仙，是超越人境的视觉与瞑想，是化外虚无缥缈的神物了。

那晚，她看到的是黑狗灵魂的飞跃与腾翔。

但这黑狗，还是存在着的。她斩钉截铁地，就像信仰神明这样地，信仰着。（待续）