与纸本亲密接触‧找灵感、探文化 42岁的周筵川是个百分百的杂志迷和音乐迷。当年退伍之后，他曾在淘儿唱片店（TowerRecords）打工，因为工作的关系，他愈加喜爱阅读杂志，也开始大量购买和收藏杂志，并在内心期许打造一个阅读场域，好让人们可以在静谧的空间里搜索资料，体会到分享知识及人与人互动的喜悦。

你或许曾到过许多图书馆，但你曾到过杂志图书馆吗？在素雅的书架上，摆满了中、英、日甚至法文的杂志，有者风格活泼、清新、简约，有者探讨家居生活、咖啡、旅游、建筑等主题。每一份杂志，像是富有个性的说书人，有着各异的文字、照片和排版设计，等待读者去翻开未知的每一页，让人在舒适的空间里，尽情沉浸在纸本杂志的阅读体验当中。

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台北Boven杂志图书馆

在台北东区的某一条巷弄中，隐藏着一间以杂志为主题的图书馆──Boven杂志图书馆。

42岁的周筵川是个百分百的杂志迷和音乐迷。当年退伍之后，他曾在淘儿唱片店（TowerRecords）打工，因为工作的关系，他愈加喜爱阅读杂志，也开始大量购买和收藏杂志，并在内心期许打造一个阅读场域，好让人们可以在静谧的空间里搜索资料，体会到分享知识及人与人互动的喜悦。

“杂志可以满足我的好奇心，但我并不是单凭著一股热爱而凭空开了一间杂志图书馆。”

在创立图书馆之前，周筵川累积了很多销售经验，并花了5年的时间摸索与筹备，收集了许多数据和市场调查，最终在2015年开了全台第一间的杂志图书馆。当时的他把自己收藏的两万多本杂志摆放在图书馆内，来到今日，馆内杂志数量已高达4万本。

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透过杂志，吸取外来文化资讯

在Boven杂志图书馆内，除了主要的中、英、日文杂志，另外还包括了德文、法文等外文杂志。杂志内容涵盖了建筑、设计、咖啡、料理、居家生活等上百种杂志，较少有学术性、资讯性或具有时效性的杂志。

周筵川认为，若杂志本身有很好的设计与内容，他都会把它们引进来。他解释，也许并不是每个人都看得懂这些外文杂志的内容，但人们可以阅读杂志里的图像与设计，这也就降低了语言的限制，让人能够接触各个不同语言文化的杂志。

“我们都很需要大量外来文化的资讯，来填补自身不足的文化，为所处的土地带来刺激，让它长出不一样的东西来，这也是我创立杂志图书馆的使命。”

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“杂志迷”周筵川与我们分享阅读杂志的特别体验，他说，书的主题很明确，读者是带着某种目的来阅读的，相比之下，杂志的内容具多样性，且每一期的内容具新鲜感，会让人有所期待。

“杂志拥有很多预期不了的内容，比较容易让读者在阅读过程中带来刺激和不一样的启发，我很想把杂志对于我的刺激和启发带到读者身上。当然，我并不排斥书籍。”

收藏杂志，是一种文化的保存

“对日本人来说，收藏刊物，是一种文化的保存。在日本国立图书馆内，就收藏着国家出版的每一本杂志刊物，包括漫画周刊。”

在网络尚未发达的八九零年代，纸本杂志曾辉煌一时，杂志中所谈及的香港文化、大明星如周润发及周星驰曾在周筵川的记忆中烙下深刻印象。尽管如今的纸本杂志生态不如往昔，周筵川希望能透过杂志的收集，把一个时代的记忆保留下来，被人看见。尤其身处于资讯爆炸的年代，人们更需要被整理过的讯息。

“每个世代的阅读习惯都不一样，但我们希望可以去保留，让他们有机会去体验阅读，去发现纸本和手机电脑的差异。因为到了某个年龄，我们可能就没办法长时间面对电脑，但纸本刊物不同，它可以让你看一整天。”

除了作为一个阅读空间，Boven杂志图书馆还会不定期地举办艺文类活动，包括座谈会、讲座等，让会员前来参与及相互交流，给城市注入养分。于周筵川而言，Boven不仅是一间精神餐厅，同时也是经验分享的地方，因为有人的交流，才会有新的对话，出现新的可能。

Boven杂志图书馆

地址：台湾台北市大安区复兴南路一段107巷5弄18号

营业时间：中午12点至晚上10点

收费：台币300元（全天），台币1000元（年费）

吉隆坡缦阅思维（Mano Thinking）杂志图书馆

2018年10月，坐落于吉隆坡市的全马第一间杂志图书馆，缦阅思维（Mano Thinking）正式营运。在创立杂志图书馆之前，馆主陈业润曾在新加坡工作8年。缺乏归属感的他想返回大马，却又厌倦于职场生活。喜爱阅读的他想打造一个阅读空间，却又缺乏清晰概念。直到参与TEDx Petaling Street志工时，他认识了该活动的发起人，即Time Design的经营者黄菁翠，并且有幸接洽到台北Boven杂志图书馆创办人之一周筵川。陈业润创立阅读空间的想法获得了许多人的支持和帮助，经过一轮筹备工作后，他着手创立了杂志图书馆──缦阅思维。

陈业润坦言，自己看纸本书比看杂志来得多，开办杂志图书馆，无疑对陈业润来说是个学习的机会。

“如果不做，你根本不知道事情的结果会怎样，所以，让事情去发生吧。”

陈业润在创立杂志图书馆的道路获得了周筵川许多的意见和经验分享，因此在缦阅思维空间内的一堵墙壁上，留有两家杂志图书馆的名字，象征两者之间的奇妙联系。（图：星洲日报）

跳出语言的框架，阅读多种语言的杂志

作为一个复合式空间，缦阅思维结合了杂志图书馆、家具摆设、承办艺文活动展览等功能于一体。在缦阅空间的书架上，摆放著来自欧美、中港台日等地的杂志，杂志主要以中文、英文及日文为主，包括了饮食、建筑、时尚、艺术、家居生活、旅游、独立杂志等刊物。馆内摆放著许多Time Design的时尚家具和用品，供顾客体验，顾客若看中了还可购买回家。

陈业润表示，尽管大马是个多元文化的国家，但很多人在阅读时往往都会把自己局限在某一语言的读物上，即便其他语言的杂志内容资讯有多丰富，也只会阅读熟悉的语言，这也是他选择提供多种语言杂志的目的之一。

“我没办法去‘教育’读者，但我觉得阅读习惯是可以养成的，希望杂志图书馆可以提供不同的选项，让读者跳出语言的框架。”

阅读并不仅限于纸本之上

陈业润认为，在大马，人们或许走进图书馆就能免费阅读到各类书籍，却不一定能够免费阅读杂志。加上大马的阅读氛围不够浓厚，国外进口的杂志又较为昂贵，人们很少会掏钱购买和阅读杂志。因此，以杂志为主题的图书馆，尤为珍贵。

与Boven杂志图书馆的复合式空间概念相同，缦阅思维除了提供一个舒适宁静的阅读空间，还会不时举办工作坊、讲座、访谈、新书发布会、电影节等等。作为一名阅读热爱分子，陈业润表示，阅读是个很奇妙的东西，需要时间累积才能看到成果，也许人们可以在图书馆内，透过人与人和人与纸本杂志的互动中，找到不同的灵感。

“阅读拥有很多的可能性，它并不仅限于纸本上，你来看一场展览，或听一场讲座，就是在阅读别人的人生。”

他补充，好比听讲座，对于大量一闪而过的话语，往往能留在心中的只有区区一两句话，然而阅读纸本恰恰能让人缓慢下来，腾出思考的空间，具有把人“拉回来”的作用，让读者带着充实的心灵与头脑，离开杂志图书馆。

缦阅思维实施收费入馆，对于经常上网而越来越少阅读纸本读物的普罗大众而言，难道不会担心收费制会影响顾客数量吗？陈业润解释，进行付费，是为了有足够的资源去承担开销和提升服务，以吸引更多人群。再者，国外杂志的价格不菲，但顾客只需一次付费，便可全天在馆内阅读、休息或工作，若支付月费则是更加优惠。

缦阅思维（Mano Thinking）杂志图书馆

地址：2F, 54, Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur.

营业时间：11AM至9PM

收费：10令吉（1小时）、30令吉（全天）及100令吉（月费）

2018年12月8日至2019年1月6日，缦阅思维特别策划了The Big Issue Taiwan100期回顾展，主要以100期《大志》杂志作为展览主轴，贯穿人类、社会乃至世界种种议题作为策展的导向。欢迎到场参观，欲知更多详情，可浏览缦阅思维脸书：www.facebook.com/manothinking/。

陈业润认为，阅读可带领城市走向更远，现阶段他希望透过筹办活动，让更多的读者走进和认识杂志图书馆。（图：星洲日报）