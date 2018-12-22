与纸本亲密接触‧找灵感、探文化
与纸本亲密接触‧找灵感、探文化
你或许曾到过许多图书馆，但你曾到过杂志图书馆吗？在素雅的书架上，摆满了中、英、日甚至法文的杂志，有者风格活泼、清新、简约，有者探讨家居生活、咖啡、旅游、建筑等主题。每一份杂志，像是富有个性的说书人，有着各异的文字、照片和排版设计，等待读者去翻开未知的每一页，让人在舒适的空间里，尽情沉浸在纸本杂志的阅读体验当中。
台北Boven杂志图书馆
在台北东区的某一条巷弄中，隐藏着一间以杂志为主题的图书馆──Boven杂志图书馆。
42岁的周筵川是个百分百的杂志迷和音乐迷。当年退伍之后，他曾在淘儿唱片店（TowerRecords）打工，因为工作的关系，他愈加喜爱阅读杂志，也开始大量购买和收藏杂志，并在内心期许打造一个阅读场域，好让人们可以在静谧的空间里搜索资料，体会到分享知识及人与人互动的喜悦。
“杂志可以满足我的好奇心，但我并不是单凭著一股热爱而凭空开了一间杂志图书馆。”
在创立图书馆之前，周筵川累积了很多销售经验，并花了5年的时间摸索与筹备，收集了许多数据和市场调查，最终在2015年开了全台第一间的杂志图书馆。当时的他把自己收藏的两万多本杂志摆放在图书馆内，来到今日，馆内杂志数量已高达4万本。
透过杂志，吸取外来文化资讯
在Boven杂志图书馆内，除了主要的中、英、日文杂志，另外还包括了德文、法文等外文杂志。杂志内容涵盖了建筑、设计、咖啡、料理、居家生活等上百种杂志，较少有学术性、资讯性或具有时效性的杂志。
周筵川认为，若杂志本身有很好的设计与内容，他都会把它们引进来。他解释，也许并不是每个人都看得懂这些外文杂志的内容，但人们可以阅读杂志里的图像与设计，这也就降低了语言的限制，让人能够接触各个不同语言文化的杂志。
“我们都很需要大量外来文化的资讯，来填补自身不足的文化，为所处的土地带来刺激，让它长出不一样的东西来，这也是我创立杂志图书馆的使命。”
“杂志迷”周筵川与我们分享阅读杂志的特别体验，他说，书的主题很明确，读者是带着某种目的来阅读的，相比之下，杂志的内容具多样性，且每一期的内容具新鲜感，会让人有所期待。
“杂志拥有很多预期不了的内容，比较容易让读者在阅读过程中带来刺激和不一样的启发，我很想把杂志对于我的刺激和启发带到读者身上。当然，我并不排斥书籍。”
收藏杂志，是一种文化的保存
“对日本人来说，收藏刊物，是一种文化的保存。在日本国立图书馆内，就收藏着国家出版的每一本杂志刊物，包括漫画周刊。”
在网络尚未发达的八九零年代，纸本杂志曾辉煌一时，杂志中所谈及的香港文化、大明星如周润发及周星驰曾在周筵川的记忆中烙下深刻印象。尽管如今的纸本杂志生态不如往昔，周筵川希望能透过杂志的收集，把一个时代的记忆保留下来，被人看见。尤其身处于资讯爆炸的年代，人们更需要被整理过的讯息。
“每个世代的阅读习惯都不一样，但我们希望可以去保留，让他们有机会去体验阅读，去发现纸本和手机电脑的差异。因为到了某个年龄，我们可能就没办法长时间面对电脑，但纸本刊物不同，它可以让你看一整天。”
除了作为一个阅读空间，Boven杂志图书馆还会不定期地举办艺文类活动，包括座谈会、讲座等，让会员前来参与及相互交流，给城市注入养分。于周筵川而言，Boven不仅是一间精神餐厅，同时也是经验分享的地方，因为有人的交流，才会有新的对话，出现新的可能。
Boven杂志图书馆
地址：台湾台北市大安区复兴南路一段107巷5弄18号
营业时间：中午12点至晚上10点
收费：台币300元（全天），台币1000元（年费）
吉隆坡缦阅思维（Mano Thinking）杂志图书馆
2018年10月，坐落于吉隆坡市的全马第一间杂志图书馆，缦阅思维（Mano Thinking）正式营运。在创立杂志图书馆之前，馆主陈业润曾在新加坡工作8年。缺乏归属感的他想返回大马，却又厌倦于职场生活。喜爱阅读的他想打造一个阅读空间，却又缺乏清晰概念。直到参与TEDx Petaling Street志工时，他认识了该活动的发起人，即Time Design的经营者黄菁翠，并且有幸接洽到台北Boven杂志图书馆创办人之一周筵川。陈业润创立阅读空间的想法获得了许多人的支持和帮助，经过一轮筹备工作后，他着手创立了杂志图书馆──缦阅思维。
陈业润坦言，自己看纸本书比看杂志来得多，开办杂志图书馆，无疑对陈业润来说是个学习的机会。
“如果不做，你根本不知道事情的结果会怎样，所以，让事情去发生吧。”
跳出语言的框架，阅读多种语言的杂志
作为一个复合式空间，缦阅思维结合了杂志图书馆、家具摆设、承办艺文活动展览等功能于一体。在缦阅空间的书架上，摆放著来自欧美、中港台日等地的杂志，杂志主要以中文、英文及日文为主，包括了饮食、建筑、时尚、艺术、家居生活、旅游、独立杂志等刊物。馆内摆放著许多Time Design的时尚家具和用品，供顾客体验，顾客若看中了还可购买回家。
陈业润表示，尽管大马是个多元文化的国家，但很多人在阅读时往往都会把自己局限在某一语言的读物上，即便其他语言的杂志内容资讯有多丰富，也只会阅读熟悉的语言，这也是他选择提供多种语言杂志的目的之一。
“我没办法去‘教育’读者，但我觉得阅读习惯是可以养成的，希望杂志图书馆可以提供不同的选项，让读者跳出语言的框架。”
阅读并不仅限于纸本之上
陈业润认为，在大马，人们或许走进图书馆就能免费阅读到各类书籍，却不一定能够免费阅读杂志。加上大马的阅读氛围不够浓厚，国外进口的杂志又较为昂贵，人们很少会掏钱购买和阅读杂志。因此，以杂志为主题的图书馆，尤为珍贵。
与Boven杂志图书馆的复合式空间概念相同，缦阅思维除了提供一个舒适宁静的阅读空间，还会不时举办工作坊、讲座、访谈、新书发布会、电影节等等。作为一名阅读热爱分子，陈业润表示，阅读是个很奇妙的东西，需要时间累积才能看到成果，也许人们可以在图书馆内，透过人与人和人与纸本杂志的互动中，找到不同的灵感。
“阅读拥有很多的可能性，它并不仅限于纸本上，你来看一场展览，或听一场讲座，就是在阅读别人的人生。”
他补充，好比听讲座，对于大量一闪而过的话语，往往能留在心中的只有区区一两句话，然而阅读纸本恰恰能让人缓慢下来，腾出思考的空间，具有把人“拉回来”的作用，让读者带着充实的心灵与头脑，离开杂志图书馆。
缦阅思维实施收费入馆，对于经常上网而越来越少阅读纸本读物的普罗大众而言，难道不会担心收费制会影响顾客数量吗？陈业润解释，进行付费，是为了有足够的资源去承担开销和提升服务，以吸引更多人群。再者，国外杂志的价格不菲，但顾客只需一次付费，便可全天在馆内阅读、休息或工作，若支付月费则是更加优惠。
缦阅思维（Mano Thinking）杂志图书馆
地址：2F, 54, Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur.
营业时间：11AM至9PM
收费：10令吉（1小时）、30令吉（全天）及100令吉（月费）
2018年12月8日至2019年1月6日，缦阅思维特别策划了The Big Issue Taiwan100期回顾展，主要以100期《大志》杂志作为展览主轴，贯穿人类、社会乃至世界种种议题作为策展的导向。欢迎到场参观，欲知更多详情，可浏览缦阅思维脸书：www.facebook.com/manothinking/。
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