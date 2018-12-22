纸本杂志-看见时光在世代中留下印记‧杂志人对谈 近年来，站在网络冲击的浪尖上，许多经营多年的纸媒都已停刊或宣告“网上见”，对于力量相对淡薄的杂志，停刊和创刊的声音更是四处响起，“生了又灭，灭了又生”，大概是近年来杂志生态的真实写照。众人所关注的一个点莫过于：纸本杂志，还有没有“戏”？且来听听这3位经常与杂志打交道的杂志迷和媒体人，谈谈现今杂志生态的看法。

有关杂志的座谈会吸引了许多媒体同道及杂志爱好者前来参与。（图：星洲日报）

近年来，站在网络冲击的浪尖上，许多经营多年的纸媒都已停刊或宣告“网上见”，对于力量相对淡薄的杂志，停刊和创刊的声音更是四处响起，“生了又灭，灭了又生”，大概是近年来杂志生态的真实写照。众人所关注的一个点莫过于：纸本杂志，还有没有“戏”？且来听听这3位经常与杂志打交道的杂志迷和媒体人，谈谈现今杂志生态的看法。

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●赖忠苑（《Elle》中国副主编兼策划总监）

光有情怀不能为杂志续命

来到今日，也许众人都会关注的一个问题在于，纸媒还有没有“戏”？对我来说，答案是肯定有戏的，因为有人的地方就有舞台，有舞台必定有戏，但有戏却不代表有观众。

在网络资讯发达的年代，读者之所以会购买和阅读纸本杂志，是因为对杂志仍有情怀。也因为对纸媒仍有情怀，近年来仍有不少优秀的杂志陆续创刊，依然有不少人选择办杂志，而不去做相对热门且成本较低的APP、网站或是微信公众号等，尽管这是个纸媒艰钜的时代。

在此，作为读者，对杂志拥有情怀是一件好事，但作为主编或出版人，光有情怀是不可作为续命的，他们还必须对老板和读者负责，在兼顾内容质量之余，也要确保让杂志畅销，才能让杂志维持生存，走得更加长远。

今年10月，缦阅思维筹办了一场与杂志出版有关的座谈会，3位杂志人漫谈现今的杂志生态，并与观众们分享自身的观察体会。左起为黄源顺、周筵川和赖忠苑。（图：星洲日报）

●周筵川（Boven杂志图书馆创办人）

纸本杂志，具有难以取代的阅读体验

作为一个杂志迷或作为一群观众的我们，其实我们都在看你们（媒体人）会变出甚么把戏。

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杂志有趣的地方在于，你永远不知道下一期的内容，也因此，杂志会让人有所期待。从一个杂志迷的角度来看，我认为杂志要有一种说故事、讲事情的态度，虽说人们现在都以图像为主，但人们仍然会期待看到新颖有趣或扎实的内容。

杂志很难被取代，尤其是在看杂志的过程，你现在看到的可能是书中的某一部份，但下一次翻阅时，你可能看到的是另一部份，这其实是因为你当下关注甚么就会看到甚么，这就是看杂志很有趣的地方。而网络不同，它是一直“塞东西给你”的形式，讨论的东西往往都很浅薄，往往看到的都是浪费时间的资讯。

近年来，科技改变了许多产业的生态，许多媒体都开始转型或者停刊，年轻世代的阅读习惯已不同了。但我相信阅读纸本这件事是会“回来”的，例如黑胶唱片复兴一事，许久以后，人们才意识到说，以前的黑胶真的是在听音乐，我相信阅读也是一样的，我也希望能看到杂志复兴的一天。

●黄源顺（香港《Magazine P》总编辑）

杂志的出现源于背后的强大产业

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近年来，市场上出现了不少优秀的杂志，因为看中或预测到现代人的需求，引起人们的关注，其中《DRIFT》（主打咖啡旅行文化的杂志）就是个很好的例子。对现代人而言，无论是工作、开会或约会，往往都会把地点定在咖啡馆。尽管咖啡文化已相当成熟，但其时市场上还没有一本针对咖啡文化的杂志，也因此，《DRIFT》的出现让它自身迅速走红，吸引大批读者。

事实上，类型杂志的存在和出现，在于它背后拥有强大兴盛的产业。例如时尚杂志历久不衰的地位在于背后有强大的时尚产业。近年来，人们开始追求优质生活而到处旅游，旅游产业逐渐强大起来，也因此，旅游杂志纷纷冒起。再来就是摄影杂志，如今拍照已变成非常便捷的事，人们希望能在摄影技术方面更上一层楼，因而会购买和翻阅摄影杂志。

李取中与本刊编辑和记者展开长达1小时的交流会。左六起为本报副刊主任黄俊麟、李取中和本报副执行总编辑曾毓林。（图：星洲日报）

在阅读中向未知前进

《大志》总编辑李取中与星洲副刊交流会

配合在吉隆坡的《大志》（TheBig Issue Taiwan）百期回顾展，台湾《大志》总编辑及《The Affairs周刊编集》创刊人李取中首次到马，第一站便来到星洲日报。本刊有幸与李取中相互交流及取经，共同探讨当今媒体所面对的问题。

问：作为社会企业，《大志》会面问：对哪些困难？针对读者的反馈，你有何回应？

李：作为社会企业，《大志》透过特殊的贩售方式，以提供工作机会给有需要的人，也因此，杂志必须畅销，才能让贩售员继续为我们工作。当然，这并不意味着杂志内容一定要偏向娱乐、时尚等。

我总觉得很多观点并不是说一味地强调就能有所沟通。例如，大家都知道环保和健康很重要，但他（个人）并不一定会特别去关注。

大部份媒体经常碰到的问题在于，没办法沟通到你真正想沟通的那个族群，你可能一直在说服不需要被说服的人。例如我是环保团体，我办一个环保刊物，但读者群往往是早已对环保议题有所关注的环保分子。那如何让其他的读者来慢慢接触到这些社会议题？我认为那一部份应该是最困难的。

虽说《大志》的内容一直围绕在社会议题的范畴，但我们会倾向透过一些摄影作品、插画和艺人采访来吸引其他读者群。这在整个市场推广上是有所帮助的，例如五月天上封面，一下子就吸引很多我们以前没办法吸引的读者，而这些读者群有可能在阅读以后会继续购买。

我经常觉得，作为媒体，对于读者或整个世代的价值取向和对某些事物的特定看法，都具有一定的观察能力。对于读者们的回馈，我或许知道，但我不会太在意，因为我不可能编一本符合所有人的价值体系的刊物，我只能求一个所谓的共识，所以我只会从平时的观察去思考这些反馈，并不会把所有的意见看得很重。

问：《大志》杂志将读者群定为20～35岁的青年，对於生活在速读文化的年轻一代，你在構思主题方面，如何把社会议题简化，让目标群能够在消化之余又體会到你背後的意涵？

李：摄影是一種沟通方式，我们经常会在《大志》做摄影主题，例如我们探讨教育问题，会以课堂肖像或是孩子们睡觉地方的图片去呈现，透过摄影师的作品去切入某些议题，而不直接阐明或深入探讨，它会比较像是一起事件的切片和指南，希望让读者从杂志裡面看到世界正在发生的事。

有时候，我们对年轻世代的判断不太准确。由於多了新的媒介，年轻世代的注意力和时间会被切割，他们看待事情的方式和美感、阅读體验也不一样。年轻人不阅读有两个可能性，一个是他们真的不阅读，第二是他们找不到適合的读物，我们只能尽量编一些符合目前需求的读物。

问：作为杂志人，有甚么方法吸引原本没兴趣的读者群去关注有意义的课题？

李：有时我会参考《纽约时报》的文章，尽管他们经常处理很重的议题，但他们的叙事方式却很容易将读者引入主题。

早在70年代，《纽约时报》就开始调整报道的风格，那时的电视广播开始兴盛起来，和如今网络数位的冲击是一样的。那时他们就意识到，新兴媒介的出现会瓜分读者的关注，必须在题材和内容方面有所调整，才能重新吸引读者。所以他们那时做了两个方面的调整，第一，采用较为故事性（非虚构）的报道方式，第二，引进软性新闻（杂志内容），开设一些健康、科学、设计的版位。

《纽约时报》无论在整体形象和品味、数位化过程、体制的调整，包括他们挑的插画家和摄影师等方面都做得很好，转型之路非常成功。

问：在网络冲击下，年轻世代“读网”比翻阅纸本读物的时间来得长，你有何看法？

李：对我来说，数位媒介与纸本媒介是相辅相成的关系，两者有着不一样的讯息沟通，虽然数位媒介的传输速度很快，但价值传递比不上纸本媒介。

数位媒体的优点在于成本低，任何人都可以把内容上载到网络，也因为容易便捷，网上内容往往会被稀释掉，没办法取得信赖感，这是网络特性。

另外，读网时的注意力往往是容易浮动的，这都会影响到读者对内容的吸收及内化，所以说阅读纸本和网上的感受力是不一样的。

尽管如此，纸媒的内容采集方向、书写方式、选择的版面和素材都必须有所调整。

问：你在办纸本杂志的同时，是否有在网络上设立与读者互动的管道？

李：我希望会有，但那个界限必须拿捏得好。我不喜欢开放太多管道给读者，一般来说，我们的文章下面不一定会有留言，即便有也是采用许可或隐藏机制，不会那么开放。网络上的生态往往是这样的，只要把一篇文章放上网，杂七杂八的东西都会冒出来，会稀释掉文章的内容。

所以对我来说，脸书和Instagram是一个非常好的资讯收集的管道，我很少把它看作社交管道，如果能妥善处理，把无关重要的留言或资讯隐藏起来，专注提供一些重要的资讯，慢慢地，就可把自己的版面变成一个资讯搜集的中心。