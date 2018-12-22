杨幂刘恺威发表离婚声明：将以亲人身份抚养孩子 空穴来风，未必无因！杨幂和刘恺威真的离婚了！

空穴来风，未必无因！杨幂和刘恺威真的离婚了！两人22日晚上通过所属经纪公司嘉行传媒发布离婚声明。声明中称，两人已于今年签署协议，和平分手。离婚是双方彼此尊重沟通后做出的选择，今后将以亲人的身份共同照顾抚养孩子，恳请大众给予空间。两人选在冬至这天发表声明，马上登上热搜。有网民甚至表示，“猜了这么久，这次官宣了吗？”

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两人是于2014年举行婚礼，同年6月诞下女儿“小糯米”，2018年12月22日宣布结束近5年的婚姻。两人选在冬至这天发表声明，马上在网上炸开了锅。有网民表示，“这应该是史上最不官宣的官宣了吧。”也有者表示，“恭喜杨幂了，绝不委屈自己。”

声明全文如下：

致各位关心刘恺威、杨幂的朋友们：

感谢各位一直以来对嘉行传媒旗下艺人刘恺威和杨幂的喜爱和支持。现经双方慎重考虑，决定通过本公司向各位朋友告知：两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人的婚姻关系。

以上决定是双方彼此尊重沟通后做出的选择，虽然不再以夫妻关系共同生活，但两人今后也将以亲人的身份共同照顾抚养孩子，同时以朋友的身份真诚地祝福彼此的未来。

两位艺人为因私事占用媒体公共资源，并给大家带来纷扰，向所有人致以最诚挚的歉意。同时，为保护孩子和双方家人，在此声明发出后，两人将不再对此事做更多回应，恳请媒体和大众尊重两人的想法，更恳请给予空间，不要打扰孩子或双方家人。

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再次感谢媒体和大众一直以来对两人的关心、帮助和爱护，两人会继续好好工作，认真生活，感恩！

嘉行传媒