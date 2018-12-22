德国发明检验鸡蛋性别技术·减少饲养雄鸡 德国科学家发明出全球首项检验鸡蛋性别的技术，在鸡蛋孵化前便识别出胎儿性别，供农场可预早筛走会孵出缺乏市场价值的雄性鸡鸡蛋，及早将这些雄鸡鸡蛋推出市场售卖或转化作饲料，避免大量雄鸡出生不久就要被杀的不人道情况继续出现。

德国超市上月起便开始发售这种雄性鸡蛋。（法新社）

德国科学家发明出全球首项检验鸡蛋性别的技术，在鸡蛋孵化前便识别出胎儿性别，供农场可预早筛走会孵出缺乏市场价值的雄性鸡鸡蛋，及早将这些雄鸡鸡蛋推出市场售卖或转化作饲料，避免大量雄鸡出生不久就要被杀的不人道情况继续出现。

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由于雄鸡不会下蛋，肉质又不及母鸡，许多农场认为它们没有经济价值，因此小鸡被证实是雄性后，往往会被杀掉，当中有些是焗杀，有的甚至会被活生生放进研磨机或粉碎机，制成爬行动物的饲料。《卫报》报道，估计每年全球有约40亿至60亿只小雄鸡被杀。

莱比锡大学的研究员开创了一套名为“SELEGGT程序”的新技术，在鸡蛋受精9日后，就能确定该蛋日后会孵出公鸡或母鸡。方法是用激光把蛋壳烧出一个0.3毫米直径的小孔，然后针对蛋壳施加气压，令蛋内微量尿囊液（allantois liquid）从孔中挤出，整个过程只需1秒。接着用特制色液，检定是否含有硫酸雌酮（estrone sulfate）这种雌性才有的一种荷尔蒙；若呈蓝色就表示是雄的，呈白色的则是雌的，检测法的准绳度高达98.5%。如果检定出是“雄性蛋”，农家就可选择不孵化它们，直接售出食用，或供转化作高价值的动物饲料。

德国农业部长表示，藉此技术便毋须再大量杀死雄鸡，裨益动物福祉。德国超市上月起便开始发售这种雄性鸡蛋，每盒蛋只会贵几欧仙。SELEGGT明年将扩大销售规模，并计划于2020年起在独立孵化场提供服务。

（明报综合）