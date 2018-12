印尼巽他海峡海啸至少20死165伤‧疑火山喷发导致

(雅加达23日讯)印尼政府表示,爪哇岛与苏门答腊岛之间沿岸周六(12月22日)晚上受海啸侵袭,至少20人死亡,165人受伤。

据当地救灾官员发放片段所见,海啸过后当地房屋被水淹没,而街上也满布被洪水推翻的汽车,可谓一片狼藉。

官员表示,这次海啸并非由地震引起,估计海峡中间的喀拉喀托火山喷发,导致海底山泥倾泻所致。(香港明报)

# The #tsunami in the Sunda Strait was allegedly due to the #krakatau mountain avalanche last night pic.twitter.com/nwYlNw5YLk