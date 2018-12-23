印尼巽他海峡海啸至少20死165伤‧疑火山喷发导致 印尼政府表示，爪哇岛与苏门答腊岛之间沿岸周六（12月22日）晚上受海啸侵袭，至少20人死亡，165人受伤。

（雅加达23日讯）印尼政府表示，爪哇岛与苏门答腊岛之间沿岸周六（12月22日）晚上受海啸侵袭，至少20人死亡，165人受伤。

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据当地救灾官员发放片段所见，海啸过后当地房屋被水淹没，而街上也满布被洪水推翻的汽车，可谓一片狼藉。

官员表示，这次海啸并非由地震引起，估计海峡中间的喀拉喀托火山喷发，导致海底山泥倾泻所致。（香港明报）