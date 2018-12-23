英超‧奥巴梅扬梅开二度‧阿申纳轻取伯恩利 英超第18轮周六早场阿申纳坐镇主场对决伯恩利，最终鎗手以3比1“畅饮”红酒，挥别单周2败的阴霾。

奥巴梅扬庆祝梅开二度，协助阿申纳在星期六英超中以3比1击败伯恩利。（图：法新社）

（英国‧伦敦22日讯）英超第18轮周六早场阿申纳坐镇主场对决伯恩利，最终枪手以3比1“畅饮”红酒，挥别单周2败的阴霾。

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赛前双方公布比赛首发阵容，被传将遭清洗的阿申纳中场奥兹尔近5场首度进入首发11人名单，并担任场上队长，扎卡重返后腰位置，改由蒙雷亚尔客串中卫与柏巴斯塔托普罗斯搭档，而队长中卫科斯切尔尼缺阵，替补席上仅剩利希施泰纳1名后卫。

阿申纳在上半场第14分钟先驰得点，奥兹尔禁区中路传球至后点，从后插上的科拉希纳将球回做，跟进的奥巴梅扬中路不停球凌空弹射进球。强手以1比0优势这赛季英超首度以领先之姿进入下半场。

奥巴梅扬随后在下半场第48分钟在无人盯防下突入禁区，接获队友拉卡萨特传球抽射破门梅开2度，奥巴梅扬在这赛季英超进球榜上以12进球超越萨拉赫独占鳌头，而其英超前31场比赛踢进22球，效率更优于31场攻入17球的阿申纳传奇亨利。

伯恩利在第63分钟凭借巴恩斯的入球扳回1城，随后也替换上前线生力军尝试挽回劣势，但阿申纳边锋伊沃比在终场补时阶段的入球，浇湿了客队反扑希望。最终鎗手收下联赛主场3连胜，以37分继续位居积分榜第5名，而苦吞2连败的伯恩利则居第18位，陷入降级区。

不过，蒙雷亚尔在上半场第37分钟疑似受伤退场，令人选本已捉襟见肘的阿申纳防线更显窘迫。