结婚5年聚少离多屡传婚变·杨幂：家庭不应该成为你的束缚！ 44岁港星刘恺威与32岁中国女星杨幂，选择在昨晚一家团圆的冬至日子，宣布离婚，结束5年婚姻关系。他们在声明中表示，是和平分手，离婚是彼此尊重沟通后的决定，今后以亲人身份共同抚养孩子，以及真诚祝福彼此未来。

（中国23日讯）44岁港星刘恺威与32岁中国女星杨幂，选择在昨晚一家团圆的冬至日子，宣布离婚，结束5年婚姻关系。他们在声明中表示，是和平分手，离婚是彼此尊重沟通后的决定，今后以亲人身份共同抚养孩子，以及真诚祝福彼此未来。

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事实上，刘恺威于2011年拍摄内地剧集《如意》认识杨幂，并传出恋情，之后承认相恋。2013年11月他们宣布已领证结婚，翌年1月8日在峇里举行婚礼，同年6月诞下女儿小糯米。

杨幂婚后在演艺事业上更亮眼，近几年主演《三生三世十里桃花》、《扶摇》，更成为流量女王，几乎是收视率保证。尽管为人妻、为人母身份，但不影响杨幂在工作上表现。她曾透露，自己变成职业妇女的观念：“家庭不应该成为你的束缚。”

（图：网络照）

杨幂：家庭不应该成为你的束缚！

据了解，杨幂曾在节目上被主持人询问：“有些女星生孩子后，拍戏动力就不足了。”杨幂指：“大家可能觉得我一直非常忙，其实不是的，我让你们看到我在工作是动力满满，但是我回家的时候，我不会发微博，我回家了，今天陪孩子，可能我不会让你们完全看到，但是我是有很多时间都在家里的。”

“我一直是觉得这样，家庭不应该是成为你的束缚，它可以给你归属感，应该是给你动力，让你做更好的自己。”杨幂这番话也道职业妇女的心声。尽管事业非常忙碌，但只要有时间，便会香港中国两边跑，甚至曾为了女儿2岁生日，坐飞机快闪香港8小时；去年过年时初二飞香港，陪女儿玩具区挑礼物，但3天后因为工作需返中国拍戏，当空中飞人十分忙碌。

离婚谣言不止

各自传绯闻

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不过也因两人婚后各有各忙，被指聚少离多，屡传婚变。之前他们曾否认，并发律师信称会对造谣者追究法律责任。杨幂亦曾霸气说：“我们有我们的方式，为什么要告诉大家！”不过婚变传言未有平息，过去几年杨幂会在凌晨时分于微博祝刘恺威生日快乐，但今年10月刘恺威生日，她没有任何表示。同样杨幂9月生日时，刘恺威亦未有公开送祝福，关系变化有迹可寻。

两人亦不时各自有绯闻传出，9月时内地疯传刘恺威与富家女Britney交往，有指女方晒与刘恺威合照，还在网上爆刘恺威与杨幂已离婚两年。刘恺威方面澄清不认识该女士，合照是在拍戏现场礼貌配合。杨幂早前更被指消瘦，体重似不足80磅。

21日也曾遭网民爆料杨幂和刘恺威即将官宣离婚，不过身边的工作人员无奈表示：“没有，这种传言好无聊。”但24小时之后却神反转，经纪公司证实两人已经离婚的消息。

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刘恺威父亲刘丹（丹爷）日前出席活动透露，儿子返港会逗留一段时间休息，他说见到儿子拍剧辛苦觉得心痛。当时他被问新抱杨幂会否来港？他说不知。昨日联络丹爷，暂未有回覆。