元首杯‧大热晋级决赛圈‧金群利决战猛龙 第60届元首杯首次开放球会参赛和设立入选赛，而晋级决赛的两队将成功获得决赛圈资格，结果两大热门金群利及猛龙毫无意外走到最后。

陈振华（中）砍下全场最高24分，让一度差点遭逆转的猛龙有惊无险闯入决赛。

（吉隆坡22日讯）大马篮坛两大字号金群利篮球俱乐部和西港马来西亚猛龙将在本届元首杯篮球赛的入选赛决赛争冠，而两队在今日半决赛取胜后，皆成功晋级下周的决赛圈。

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第60届元首杯首次开放球会参赛和设立入选赛，而晋级决赛的两队将成功获得决赛圈资格，结果两大热门金群利及猛龙毫无意外走到最后。

作为B组副盟的金群利以80比73击败暴走骑士，而B组正盟猛龙则以71比47击败纳闽。而在决赛，夺冠的球队将在26日至30日的决赛圈被分到有放眼实现3连霸的森美兰、大马篮总挑选队及武装的A组，入选赛亚军则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。

金群利此役在黄显富拿下全队最高16分、陈智鑫得15分8篮板和颜坊峰拿下15分的带领下取胜，而骑士也有三人得分过双，刁振杰砍下20分9篮板，但仍无法率队取胜。

骑士在上半场以38比41落后，而他们在第三节出现不少失误，在此节接近过半只拿下3分，遭金群利将比分拉开至41比49。虽然骑士接下来一度将比分追至仅落后2分，但金群利随后凭借黄显富和陈志升命中三分拉开差距，领先8分进入末节。

金群利的黄显富（左）砍下全队最高16分，助队闯入入选赛决赛。

末节一开始，金群利在陈智鑫和颜坊峰上篮得手的情况下将分差扩大至双位数，而在此节只剩5分30秒，骑士的葛顺平技术犯规离场，该队的士气因此受挫。而金群利始终稳扎稳打，一直保持着差距，而苦苦追赶的骑士虽然在最后一分钟将一度分差缩短至5分，可惜为时已晚。

至于猛龙，则差点在大幅领先下遭逆转。猛龙在次节一度以36比13建立起23分的领先优势，而战至下半场开始时仍以36比21领先，但球员之后却因大幅领先导致心态松懈，被对手追至41比48。

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纳闽的陈五杰和洪仁伟在第三节独砍8分及6分，率领球队展开反击，以41比50迎来末节。

被对手惊出一身汗的猛龙赶忙在末节进行调整，最终在恢复正常水平的情况下有惊无险取胜。

猛龙此役共有两人得分过双，陈振华砍下全场最高的24分，是该队的取胜关键，队长陈伟隆拿下10分10篮板。纳闽也有两人得分过双，李世豪得12分10篮板、陈五杰11分。