紫盟羽球联赛‧大山脚甲洞奏凯‧蒲种打响卫冕首炮 第2男单吴业振以11比6、9比11、11比10、11比10打败中国外援叶炳宏，女单何艳美和男双陈文宏与张御宇则皆尘战5局以3比2险胜李盈盈和林政廷与吴永昌。

男双陈文宏（左）与张御宇（右）尘战5局击退林政廷与刘航益，为蒲种联军在对战地不佬的第三场比赛拿下胜利。（图：紫盟官方脸书）

（雪兰莪‧赛城22日讯）2018/19赛季紫盟羽球联赛周六进行第2日赛事，当中寻求卫冕的蒲种联军以13比8战胜地不佬，取得赛季首场比赛的胜利。

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蒲种联军在前3场皆胜出，但地不佬在比赛中仍顽强地抢下局分，令总局分来到9比5。第2男单吴业振以11比6、9比11、11比10、11比10打败中国外援叶炳宏，女单何艳美和男双陈文宏与张御宇则皆尘战5局以3比2险胜李盈盈和林政廷与吴永昌。

地不佬在混双扳回一城，刘航益与宋佩珠以11比8、9比11、11比6、11比9击退马港组合林钦华与吴芷柔，并将总局分逼近至10比8。

第1男单蒲种联军李卓耀与地不佬伊桑迪上演港印外援战，最终前者以11比9、11比6、11比5直落3局取胜，助队以胜利开启新赛季的征程。

早前大山脚全明星以10比8力挫香妃城，取得开门红。前两场男单印尼外援利央多与女单江宜珍皆以3比0战胜郑嘉兴（译音）与叶睿晨，奠下6比0领先优势。

香妃城随后2场双打皆取胜，男双吴世飞与莫哈末隆沙尼以11比4、11比6、11比5打败马泰组合阿鲁切温与迪迪，混双黄添志（译音）与叶依（译音）则以11比7、11比9、9比11、11比7击退马中组合维拉尤淡与金羽佳，将比分拉近至7比6。

但大山脚全明星法国外援科维在最后一场以11比10、11比4、5比11、9比11、8比7拿下苏德智，助队锁定胜局。

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安邦再也在开幕战中以10比9打败八打灵，打响首炮，其中代表安邦再也的第2场女单2届世青冠军吴堇溦轻松以3局11比8、11比3、11比7拿下八打灵的林吟芳。

另一边厢，甲洞首仗5场全胜，最终以15比6横扫沙登收下胜果。